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Sakarya'da tomrukların altında kalan işçi yaşamını yitirdi

23.10.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da tomrukların altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tomrukların altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Servetiye Mahallesi'nde Hendek Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Akarlık orman deposunda kamyondan indirilen tomruklar V.K'nin (52) üzerine devrildi.

Ağır yaralanan işçi Hendek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen V.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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