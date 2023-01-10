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Sakarya'da yangın çıkan ahşap evde hasar oluştu

10.01.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir bina çıkan yangında hasar gördü.

Sakarya'da yangın çıkan ahşap evde hasar oluştu

İlçenin İsmet İnönü Caddesi'nde yer alan ve alt katı dükkan olan M.K'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Hakan Çetinbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada komşumuz yaşıyordu. Yangının çıkardığı seslere uyandık ve havai fişek sandık, sonrasında ise komşumuzun evinin yandığını gördük." dedi.

Binadaki yangını haber verdikleri itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaştığına işaret eden Çetinbaş, şunları kaydetti:

"Bina ahşap olduğu için, 5 dakikalık bir gecikme çok daha farklı sonuçlara sebep olabilirdi. Evin içerisinde birinin olduğunu düşünüyorduk, en büyük korkumuz buydu. Olaya itfaiye ekipleri çok hızlı şekilde müdahale etti, üst kata çıktılar ve kimsenin olmadığı anlaşıldı. Üst kattaki dairede olduğunu düşündüğümüz kişinin yaklaşık 2 saat önce evden ayrıldığını öğrenince rahatladık."

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yangın Sakarya Adapazarı ahşap ev

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