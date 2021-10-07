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Sakarya'da yoğun sis etkili oluyor

07.10.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da yoğun sis etkili oluyor

Sakarya'da yoğun sis etkisini gösteriyor.

Sakarya'da gece başlayan sis, sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde etkisini artırdı.

Sisin etkili olduğu Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerledi.

Trafik ekipleri, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin kontrollü seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.

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Kent Eczanesi
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