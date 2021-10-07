Sakarya'da yoğun sis etkili oluyor

Sakarya'da yoğun sis etkisini gösteriyor.

Sakarya'da gece başlayan sis, sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde etkisini artırdı.

Sisin etkili olduğu Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerledi.

Trafik ekipleri, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin kontrollü seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.



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