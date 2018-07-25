Aslan fişi erken çekti!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Sakaryaspor ile karşılaştı.
Maça çok hızlı başlayan Galatasaray, henüz 5. dakikada Selçuk İnan'ın asistinde Muğdat Çelik'in golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 20'yi gösterdiğinde sağ kanattan hareketlenen Muğdat'ın topuk basını Feghouli, Belhanda'ya aktardı. Faslı yıldızda düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.
Gol için bastıran Galatasaray, 42. dakikada Maicon'un ortasında Carole'ün vuruşunu Sinan Gümüş'ün tamamlamasıyla ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda kontrollü bir futbol sergileyen Galatasaray, Sakaryaspor'a gol izni vermedi ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
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