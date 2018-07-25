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Aslan fişi erken çekti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.07.2018 20:57 | Son Güncelleme

Galatasaray hazırlık maçında Sakaryaspor'u 3-0 yendi. Galatasaray'ın gollerini Muğdat Çelik, Belhanda ve Sinan Gümüş kaydetti.

Aslan fişi erken çekti!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Sakaryaspor ile karşılaştı.

Maça çok hızlı başlayan Galatasaray, henüz 5. dakikada Selçuk İnan'ın asistinde Muğdat Çelik'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 20'yi gösterdiğinde sağ kanattan hareketlenen Muğdat'ın topuk basını Feghouli, Belhanda'ya aktardı. Faslı yıldızda düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Gol için bastıran Galatasaray, 42. dakikada Maicon'un ortasında Carole'ün vuruşunu Sinan Gümüş'ün tamamlamasıyla ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda kontrollü bir futbol sergileyen Galatasaray, Sakaryaspor'a gol izni vermedi ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.


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Sakaryaspor - Galatasaray Muğdat Çelik younes belhanda Sinan Gümüş

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