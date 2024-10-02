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  4. Sakaryaspor eski başkanı Gökhan İn, günler sonra savcılığa gidip ifade verdi! İfadesi herkesi şaşkına çevirdi... "Tokat atılacağını biliyordum, video kurguydu"

Sakaryaspor eski başkanı Gökhan İn, günler sonra savcılığa gidip ifade verdi! İfadesi herkesi şaşkına çevirdi... "Tokat atılacağını biliyordum, video kurguydu"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.10.2024 08:20
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Sakaryaspor eski kulüp başkanı Gökhan İn'in iki yönetici tarafından tokatlanmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, İn'in savcılıkta verdiği ifade herkesi şaşkına çevirdi. Eski başkan kendisine tokat atılacağından haber olduğunu ve videonun kurgu olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Sakaryaspor eski başkanı Gökhan İn, günler sonra savcılığa gidip ifade verdi! İfadesi herkesi şaşkına çevirdi... "Tokat atılacağını biliyordum, video kurguydu"

Sakaryaspor eski kulüp başkanı Gökhan İn'in yönetim kurulunda yer alan Cengiz Şen isimli yönetici tarafından darp edildiği anlar, yine başka bir yönetici olan Semih İlkis tarafından telefonla kayda alınmıştı. Gökhan İn ise yaklaşık 11 günlük suskunluğunu dün Sakarya Adliyesi'nde verdiği ifadeyle bozmuştu.

Medyabar'ın haberine göre Gökhan İn, yönetim kurulu üyesi olan Cengiz Şen ile Semih ilkis'in kendisini arayarak "Sıkıntı var, ailen ve çocuklarına silah sıkacaklar. Sana mermi patlayacak." dediğini iddia etti.

''VİDEO İÇİN ANLAŞTIK''

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Gökhan İn, ifadesinde "Bunu önlemek için sana bir tokat videosu çekip gönderelim. Yoksa sana mermi sıkacaklar. Durdurmak için bunu yapmamız gerekiyor" dediler ifadelerini kullandığı, kendisinin ise "'Çoluk çocuğum var, rezil olurum' diye söyledim. Onlar da 'Merak etme hiçbir şey olmayacak' diye söyleyince bunun üzerine o videoyu Serdivan'da bulunan o işletmede çektik." dedi.

''VİDEO YAYILMAYACAKTI, ŞİKAYETÇİYİM''

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Gökhan İn sözlerine şöyle devam etti:

"Öncesinde de bana 150 bin TL ceza kestik dediler. Ben bu cezanın ne olduğunu sorduğumda söylemediler. Video çekildikten sonra bunu kimseye gösteremeyeceğini, yayılmayacağını çocukları üzerine yemin ettiler ama video yayınlandı. Bu sebeple ikisinden de şikayetçiyim." dedi.

''KARDEŞİM DE BU DURUMDAN DOLAYI TEHDİT ALTINDA"

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Öte yandan Gökhan İn, kardeşinin de bu 150 bin TL ceza konusunda tehdit edildiğini öne sürerek, "Kardeşimden de para istiyorlar kardeşim de bu durumdan dolayı tehdit altında" dedi.

''VİDEOYU KİMİN İSTEDİĞİNİ BANA SÖYLEMEDİLER''

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Gökhan İn'e videoyu kim istediği sorusuna ise; "Bilmiyorum. Hatta bana 'Bilmesen daha iyi olur' dediler. Videoyu kimin istediğini bana söylemediler" dedi.

SALİH DURSUN'UN DA ADI GEÇTİ

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Öte yandan Gökhan İn'in ifadesi sonrasında tokatlama videosunda yer alan 150 bin TL ile ilgili olarak, daha önce Galatasaray ve Trabzonspor gibi dev kulüplerde forma giymiş olan, Sakaryaspor futbolcusu ve takım kaptanı, Salih Dursun'un da ifadesine başvuruldu. Savcılık ifade veren Salih Dursun,"Bir para alışverişimiz oldu ama benim bu konuda bilgim yok" dedi.

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