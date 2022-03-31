Sakaryaspor resmen açıkladı! Herkes, Yılmaz Vural derken...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Ercümend Coşkundere ile yollarını ayıran yeşil - siyahlı kulübün hocası resmen duyuruldu. İşte haberin detayları...

Ligde lider durumda bulunan Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'nın getirildiğini açıkladı.

YILMAZ VURAL İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Son olarak Yılmaz Vural ile ciddi şekilde görüşen ancak anlaşmaya varamayan Sakaryaspor, Tuncay Şanlı'da karar kıldı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı!" ifadelerine yer verildi.

Tuncay Şanlı, 2016/17 döneminde de Sakaryaspor'u çalıştırmıştı.

SAKARYASPOR, ŞANLI'YI İŞTE BU VİDEOYLA DUYURDU;

✍️ Sakaryaspor, teknik direktörlüğe Tuncay Şanlı'nın getirildiğini bu videoyla açıkladı. pic.twitter.com/Aofazdd8PT — Mynet Spor (@mynetspor) March 31, 2022



