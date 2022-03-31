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Sakaryaspor resmen açıkladı! Herkes, Yılmaz Vural derken...

31.03.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor, teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yolları ayırdığını açıklamış ve yeni hoca arayışlarına başlamıştı. Görev için son olarak Yılmaz Vural'ın adı Sakaryaspor ile ciddi şekilde anılsa da teknik direktör için resmi açıklama geldi. Yeşil - siyahlılar, Tuncay Şanlı ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sakaryaspor resmen açıkladı! Herkes, Yılmaz Vural derken...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Ercümend Coşkundere ile yollarını ayıran yeşil - siyahlı kulübün hocası resmen duyuruldu. İşte haberin detayları...

Ligde lider durumda bulunan Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'nın getirildiğini açıkladı.

YILMAZ VURAL İLE GÖRÜŞÜLDÜ

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Son olarak Yılmaz Vural ile ciddi şekilde görüşen ancak anlaşmaya varamayan Sakaryaspor, Tuncay Şanlı'da karar kıldı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı!" ifadelerine yer verildi.

Tuncay Şanlı, 2016/17 döneminde de Sakaryaspor'u çalıştırmıştı.

SAKARYASPOR, ŞANLI'YI İŞTE BU VİDEOYLA DUYURDU;


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