Sakaryaspor'un kuruluşunun 60.yıl dönümü görsel şölene dönüştü...

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yürüyüş çağrısının ardından taraftarlar Çark Caddesi'nde toplandı. Yönetim ve Sakaryasporlu taraftarlar, Çark Caddesi'nden Millet Bahçesi'ndeki eski açık tribününe kadar meşalelerle yürüdü. Sakaryaspor'un kuruluşunun 60. yılı, şehirde düzenlenen etkinlikle büyük bir coşkuyla kutlandı. Meşaleler ve tezahürat eşliğinde yürüyüş başlarken, eski Sakarya Atatürk Stadı'ndan kale arkası açık tribünün bulunduğu Millet Bahçesi'nde son buldu.

Kulüp başkanı Muhammet Kıratlı yaptığı açıklama şunlara yer verdi…

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Kıratlı, "Sakaryaspor'umuzun bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve en önemlisi bir gün bile desteklerini esirgemeyen bu büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de Sakaryaspor'umuzu yalnızca sportif başarılara değil, şehrin tüm dinamikleriyle birleştirip gençlere ilham veren, topluma değer katan bir yapı haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Başarılarla dolu, gururla anılacak nice 60 yıllara diliyorum." dedi.