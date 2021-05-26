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Sakaryaspor ve Kocaelispor taraflarından ortak talep

26.05.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com 2. Lig'de play -off finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor ile Kocaelispor'un direkt olarak üst lige yükselme talebi sonrası her iki kulüp taraftarları da TFF Beylerbeyi Tesisleri binasının önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak Misli.com 2. Lig play off final maçı sonrası kazanan takım TFF 1. Lig’e yükselecek. Ezeli rakiplerin taraftar grupları ise maç öncesinde TFF Beylerbeyi Tesisleri önünde bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada her iki takımın da TFF 1. Lig’e çıkması gerektiği yönündeki taleplerini yineledi.

"BİRLİKTE BİR ÜST LİGE YÜKSELMEK İSTİYORUZ"

Sakaryaspor Tatangalar Grubu sözcüsü yaptığı konuşmada, “Sakaryaspor ile Kocaelispor 28 Mayıs Cuma günü 2. Lig play-off maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye’de sayılı derbilerden biri olan Sakaryaspor - Kocaelispor maçı öncesi nefesler tutulurken bu iki güzide kulübün birlikte TFF 1. Lig'e yükselmesini istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TFF Başkanı Nihat Özdemir’in sesimize kulak vermesini istiyoruz” dedi.

"İKİ KULÜP EL ELE BİR ÜST LİGE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği sözcüsü ise, "Uzun yıllardır bu iki renktaş kulübün arasında yaşanan büyük rekabet her zaman Türk futbolseverler tarafından ilgi ve heyecanla takip edilmiştir. Bir yandan Türk futbol tarihinin en önemli derbilerinden biri olan Kocaelispor - Sakaryaspor müsabakasının Türk futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, diğer yandan iki kulüpten birinin yükselirken diğerinin ise geride kalacak olması taraftar ve sevenlerini derin düşüncelere sürüklemektedir. Mevcut şartlarda TFF 1. Lig’deki takım sayılarının eşit olmaması göz önünde bulundurularak bu iki kulübün el ele birlikte bir üst lige çıkarılması futbol ve seyir zevki açısından büyük önem arz etmektedir. Final maçını kazanan kulübün kendi şehrini sevince boğacağı gibi kaybeden kulübün de şehrini büyük bir hüzne boğacağı aşikardır. Bu iki kulübün aynı ligde mücadele edebilmesi için gerekli imkanların sağlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Kocaelispor
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