Sakaryasporlu 2 futbolcuda 'Covid-19' çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kampa giren TFF 2'nci Lig’de kulübü Sakaryasporlu futbolculara kamp sırasında yapılan koronavirüs testinde Hasan Bilal ve Barış Örücü isimli 2 futbolcunun test sonuçları pozitif çıktı.
Test sonrasında 2 futbolcu kamptan ayrılarak evlerinde karantinaya alınırken diğer futbolcuların yanı sıra kulüp çalışanlarına da test yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili olarak Sakaryaspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Dün yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmış ve vakit kaybetmeksizin tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim şokta...
Feberbahçe ısrarla istiyordu! İşte yeni takımı...
G.Saray'da forvet hattı ateş aldı!
Vedat Muriqi'den transfer açıklaması!
Ronaldo'yu Trabzonsporlu yaptı!
Beşiktaş'ta flaş Gökhan Töre gelişmesi!
Beşiktaş'tan G.Saraylı yıldıza bomba mesaj!
Ibrahimovic'den Hakan Çalhanoğlu'na flaş sözler!
Atalanta'da koronavirüs şoku
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Sosa'nın yerine o isim geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum