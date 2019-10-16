Sakatat nedir? Sakatat çeşitleri nelerdir? Sakatat tüketmek zararlı mıdır?

Sakatat nedir sorusunun en net cevabı şu şekildedir: Sakatat, kesimi yapılan hayvanların kasları dışında kalan yenebilir kısımlarına verilen isimdir.

SAKATAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Sakatatlar arasında şöyle bir ayrım vardır: Kırmızı sakatat ile beyaz sakatat şeklinde renk ayrımıdır. Kırmızı sakatatların içine; karaciğer, akciğer, böbrek, kalp, dalak, dil, baş eti girmektedir. Beyaz sakatatlar ise; işkembe, mumbar, ince bağırsak, beyin gibi organlardır.

Sakatat çeşitleri: Yürek, ciğer, böbrek, dalak, işkembe, uykuluk, billur veya koç yumurtası, kuzu gömleği, ince ve kalın bağırsaktır.

Sakatatların kırmızı etlere göre farklılıkları bulunmaktadır. Kırmızı et çizgili iskelet kaslarından oluşmaktadır. Bu nedenle içerdiği besin öğeleri ve su miktarları gibi vitamin ve mineral değerleri de değişiklik göstermektedir.

SEBZELİ PAÇA ÇORBASI TARİFİ

İşte size hem sebze hem de sakatatın şifasını sağlayacak bir tarif:

Malzemeler:

2 adet paça

2 adet pırasa

1 adet soğan

Birkaç diş sarımsak

1 adet kereviz

1 adet kabak

Birkaç yaprak ıspanak

1 yemek kaşığı sirke

Tane karabiber

1 yumurta

1 limonun suyu