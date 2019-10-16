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Sakatat nedir? Sakatat çeşitleri nelerdir? Sakatat tüketmek zararlı mıdır?

Müge Başer Bozok Müge Başer Bozok
KEŞFET HABERLERİ  | 16.10.2019 09:39 | Son Güncelleme

Sakatat; organ eti olarak bilinen, hayvanların kesilmesi sonucunda karkas dışındaki yenilebilen bölümlerinin adına verilmektedir. Bazı sakatatlar taze bazıları ise temizlik ya da herhangi bir işlem sonrasında tüketime hazır hale gelmektedir. Peki sakatat tüketmenin sağlığımıza nasıl bir etkisi vardır? Sakatat çeşitleri nelerdir? Diyetisyen Müge Başer Bozok, tüm detaylarıyla anlattı.

Sakatat nedir sorusunun en net cevabı şu şekildedir: Sakatat, kesimi yapılan hayvanların kasları dışında kalan yenebilir kısımlarına verilen isimdir.

SAKATAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Sakatatlar arasında şöyle bir ayrım vardır: Kırmızı sakatat ile beyaz sakatat şeklinde renk ayrımıdır. Kırmızı sakatatların içine; karaciğer, akciğer, böbrek, kalp, dalak, dil, baş eti girmektedir. Beyaz sakatatlar ise; işkembe, mumbar, ince bağırsak, beyin gibi organlardır.

Sakatat çeşitleri: Yürek, ciğer, böbrek, dalak, işkembe, uykuluk, billur veya koç yumurtası, kuzu gömleği, ince ve kalın bağırsaktır.

Sakatatların kırmızı etlere göre farklılıkları bulunmaktadır. Kırmızı et çizgili iskelet kaslarından oluşmaktadır. Bu nedenle içerdiği besin öğeleri ve su miktarları gibi vitamin ve mineral değerleri de değişiklik göstermektedir.

SEBZELİ PAÇA ÇORBASI TARİFİ

İşte size hem sebze hem de sakatatın şifasını sağlayacak bir tarif:

Malzemeler:
2 adet paça
2 adet pırasa
1 adet soğan
Birkaç diş sarımsak
1 adet kereviz
1 adet kabak
Birkaç yaprak ıspanak
1 yemek kaşığı sirke
Tane karabiber
1 yumurta
1 limonun suyu

Yapılışı :
1.5 litre su içerisine paçaları ekleyin ve düdüklü tencerede 1-1.5 saat kadar pişirin. Tüm sebzeleri küp şeklinde doğrayın. Diş sarımsakları, sirkeyi, tane karabiberleri de sebzeler ile beraber ekleyip yarım saat kadar tekrar pişirin. Paçayı etlerinden tiftik yaparak ayırın ve çorbaya tekrar ekleyin. Bir kasede limon suyu ve 1 yumurtayı kırıp karıştırın. Üzerine 1-2 kepçe çorbadan ekleyip terbiyesini hazırlayarak tenceredeki çorbanın devamına ekleyin. Birkaç dakika karıştırdıktan sonra üzerine sirke ve sevdiğiniz baharatları ilave ederek servis edebilirsiniz. Afiyet şifa olsun…

Kırmızı et daha lifli, dolgun ve kaslı yapıda, sakatatlar ise daha sulu yapıdadır. Protein değerleri birbirine yakın bulunmakla birlikte vitamin-mineral kıyaslamasında sakatatlar kırmızı ete göre daha zengin bulunmuştur. İşte sakatatın sağlığımıza olan etkileri.

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