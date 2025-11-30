SPOR

Sakatlığı merak ediliyordu! Victor Osimhen'den derbi mesajı

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, sakatlığını atlattı ve saha çalışmalarına başladı. Fenerbahçe derbisinde oynamak isteyen Nijeryalı yıldız, teknik direktörle görüşüp forma talebini yineleyeceği öğrenilirken arkadaşlarına da bu konuda bir mesaj verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Milli takımında sakatlanan Victor Osimhen, 10 gün boyunca topa dokunmadı. ÇALIŞMALARA BAŞLADI Gençlerbirliği ve Union Saint-Gilloise maçlarını kaçıran Osimhen, cuma günü özel program dahilinde saha çalışmalarına başladı.

FORMA İSTEYECEK

Fenerbahçe derbisinde oynamayı çok isteyen Nijeryalı forvet, hocası Okan Buruk'la görüşecek ve forma isteğini yineleyecek.

ARKADAŞLARINA DERBİ MESAJI

Osimhen'in takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde, "Fenerbahçe derbisinin önemini ve taraftarlar için anlamını iyi biliyorum. Bu heyecanı geçen sezon yaşadım. Bu kulüp böyle büyük maçlar için bana bu yatırımı yaptı. Gerekirse risk alacağım ve sahaya çıkıp yüzde yüzümü vereceğim'' dediği öğrenildi.

12 MAÇTA 9 GOL

Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 9 kez gol sevinci yaşadı.

