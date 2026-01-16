SPOR

Süper Kupa'nın faturası belli oldu! PFDK’dan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Kupa final maçında yaşanan olaylar sonrası faturayı kesti. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa final maçında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray’a 1 milyon 320 bin TL, Fenerbahçe’ye de 330 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun dün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Galatasaray hakkında, 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin kötü tezahürat nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Galatasaray’ın, kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 1 milyon 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Fenerbahçe hakkında, 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin kötü tezahürat nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 330 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe galatasaray süper kupa
