Sakatlığı sebebiyle futbolu bırakan Kennedy'ye piyangodan 1 milyon sterlin kazandı

Sheffield United oyuncusu Terry Kennedy, yaşadığı sakatlık sebebiyle 25 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalmıştı. Oynadığı dönemde iyi performans sergileyen Kennedy'nin futbolu bırakması Sheffield United taraftarını çok üzmüştü.

PİYANGO'DAN 1 MİLYON STERLİN KAZANDI

Futbolu bıraktıktan sonra iş hayatına dönen Kennedy, piyango bileti aldı. Arkadaşlarıyla birlikte sonuçları bekleyen Kennedy aldığı haberle gözyaşlarını tutamadı. Piyango yetkilisiyle telefonda konuşan 28 yaşındaki Kennedy, 1 milyon sterlin'in kendisine çıktığını duyunca mutluluktan ağlamaya başladı.

TELEFONLA KAYDETTİLER

O anları telefonla kaydeden Kennedy'nin arkadaşları videoyu internete yükledi. Kısa sürede İngiltere'de gündem olan bu olay sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi.



