Sakatlık golle dönen Mauro Icardi'den açıklamalar ''Fenerbahçe maçından sonra...''

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray sahasında Yunan temsilcisi Paok'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Icardı açıklamalarda bulundu.

ADANA DEPLASMANINDA SAKATLANMIŞTI

Son iki sezona damgasını vuran ve geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi, ligin üçüncü haftasında deplasmanda oynanan ve 5-1 sona eren Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız futbolcu, özel izin alarak tedavisine bir süre Ülkesi Arjantin'de devam edip İstanbul'a geri dönmüştü.

GOLLE GERİ DÖNDÜ

Yaşadığı sakatlıktan kaynaklı uzun süredir takımdan ayrı kalan yıldız futbolcu, Paok karşılaşmasıyla sahalara geri döndü.

Mücadelenin 78. dakikasında Osimhen yerine oyuna dahil olan Arjantinli oyuncu, maçın son kısmında Kerem Demirbay'ın içeriye çevirdiği topa gelişine vurarak fileleri havalandırdı.

''AYRI BİR ÖNEME SAHİP''

Mauro Icardi Karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu yola galibiyetle başlamak önemliydi. Hafta sonu derbi oynadık. Ondan sora oynadığımız ilk maçı kazanmak önemliydi. Sakatlıktan döndüm. Bunu golle taçlandırmış olmam ayrı bir öneme sahip." dedi.

''GALATASARAY'IN YANINDA OLMAK İSTEDİM''

Arjantinli golcü ayrıca, "Maç öncesi iki antrenmana katılmıştım. Arjantin'den döndükten sonra hemen antrenmanlara katıldım. Takımın yanında olmak önemli. Onlar benim yanımda. Dışarıda bile olsa ben de Galatasaray'ın yanında olmak istedim. Golle dönmek güzel oldu." ifadelerini kullandı.