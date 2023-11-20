Sakatlıklar Beşiktaş'ın peşini bırakmıyor! Sakaryaspor maçında bu kez genç yıldız Yakup Arda Kılıç ağlayarak oyundan çıktı

Süleyman Seba anısına özel maçta Sakaryaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabakayı konuk takım Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında siyah-beyazlı takım adına talihsiz bir an yaşandı. Son dönemde takımdaki birçok futbolcuyu sakatlığa kurban veren Rıza Çalımbay'ın ekibine bir kötü haber daha geldi.

Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki futbolcu Yakup Arda Kılıç, 30. dakikada sakatlandı ve kendini yere bıraktı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yakup Arda yerine Gökhan İnler girdi. Yakup Arda'nın sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı görüldü.

"KRAMP GİRMİŞ, ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK"

Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, genç oyuncunun sakatlığı için "Kramp girmiş, önemli bir şey yok. Genç bir arkadaşımız. Gelecekte çok iyi olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





