Sakatlıklar hakkında bilinmeyenleri Ferda Saraçoğlu anlattı! Sporcular bu problemden nasıl kaçınmalı, sakatlık süreci nasıl geçirilmeli? İşte cevapları...

Sporcular, kariyerleri boyunca birçok sakatlık problemiyle uğraşıyor. Futbol dünyasında da yaşanan sakatlıklar, gündemde yerini alıyor. Sakatlık problemleri; takımları etkilediği kadar futbolcuları da oldukça etkiliyor.

Peki sporcular neden sakatlanır, sakatlanmaktan nasıl kaçınır, iyileşme sürecinde nelere dikkat edilmelidir?

Spor camiasının ünlü fizyoterapisti ve bütünsel terapisti Ferda Saraçoğlu, Mynet Spor Servisi'nin sorularını yanıtladı ve sakatlıklarla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

İşte Saraçoğlu'nun sözleri;

İYİLEŞME SÜRELERİ

Soru: Sporcuların yaşadığı sakatlıkları spor yapmayan, gündelik işlerine devam eden bir kişi yaşasa iyileşme süreleri benzerlik gösterir mi?

Cevap: "Sakatlığın iyileşmesi herkes için aynıdır ancak tolere edebilme durumları farklılaşır. Sporcularda bir kas yaralanması oluştuğunda yapılan rehabilitasyonda kasın fibrillerinin kuvvetlendirilmesi diğer kas gruplarının kuvvetlendirilmesi ile bunlar biraz tolere edilebilir. İyileşme süresi aynı ancak fonksiyon görme süresi farklıdır. Yaralanmış, sporcu olmayan hatta Sedanter bir bireyin de iyileşme süresi aynıdır ama fonksiyonları basit olduğu için günlük aktivitelerini daha kolay yapabilir. Ancak bir yaranın iyileşme süreci için aynı diyebiliriz. Yaranın iyileşme süresi, şeker hastalıkları gibi kronik hastalıkları olan kişilerde biraz daha uzun sürer. Bundan sebep beslenme uyku rehabilitasyon kadar önemlidir"

"ARDA GÜLER'İN SAKATLIĞI..."

Soru: Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli futbolcular arasında yer alan Arda Güler, Real Madrid'e transferi sonrasında üst üste iki sakatlık yaşadı. Bir dizinde menisküs yırtığı bulunan genç futbolcu ameliyat edilmiş ve sahalara dönüş tarihi 6 hafta olarak belirlenmişti. Bu sakatlığını atlatan Arda Güler, dönüş hazırlıklarına başlamıştı. Takımıyla ilk maçına çıkmak için antrenmanda yer alan Güler, bu kez de sol arka adalesinde yaşadığı sakatlıkla formasından uzak kalmıştı. Bu iki sakatlığın sebepleri neler olabilir?

Cevap: "Rehabilitasyonun eksikliği demek istemem ama öyle gibi duruyor. Arda ve rehabilitasyon yapan kişinin dikkat eksikliği, sağlam tarafın biraz ihmal edilmiş olması olabilir. Çünkü menisküs yaralanmalarında yaralanan tarafın arka adalelerin çok güçlü olması gerekir. Ancak diğer sağlam tarafın arka bileği kuvvetlendirmemiş ise inbalans yaratmıştır. Bu inbalans sırasında oyuncunun yapacağı yüksek şiddetli bir koşu ya da göstereceği bir reaksiyonla az çalışılmış olan hamstring zarar görmüş olabilir. Menisküs yaralanmalarının tekrar yaşanmaması için kaçınmanın en kolay yolu iyi dinlenme ve iyi rejenerasyondur."

"SPORCULARDA GECE UYKUSU ÇOK ÖNEMLİDİR"

Soru: Özellikle adale sakatlıkları sporda en çok gördüğümüz sakatlıklar arasında yer alıyor. Sporcuların bu sakatlıktan kaçınması için neler yapmaları gerekir?

Cevap: "Uyku çok önemlidir akşam 10 -11 sabah 6 arası uyku özellikle çok dinlendiricidir. Sporcularda gece uykusu çok önemlidir. Sporculara günde yedi 8 saat verimli uyku önerilir. Uyku kalitesi için interneti kapatıp uyumadan en az 4 saat önce yemeyi ve içmeyi bitirmiş olmayı öneririz. Uyku kalitesi için internetin, televizyonun ve ışığın tamamen kapatılmış olması önerilir. Zihninde endişe, kaygı, stres olan sporcuların verimli bir uyku geçirmesi için gece uyumadan nefes çalışmaları, esneme hareketleri yapmaları ve onları rahatlatacak ritüellerini oluşturmaları önerilir. Bir sporcu uykusunu aldığı zaman vücut kendini çok daha hızlı toparlar. Bir kas yaralanmasında ve antrenmanlarda teknik ekibin de önemi çok büyüktür. Antrenman planlaması çok önemlidir, antrenman yükünün takip edilmesi gerekir. Yüklü bir antrenman varsa iyi rejenerasyon yapılması gerekir. Yüklü bir antrenmandan sonraki antrenman yükü hafifletilmelidir."

"DİNLENME SÜRELERİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

Soru: Milli arada kulüplerinde kalan ve maç yapmayacak olan futbolcular, kendilerini sakatlıktan nasıl koruyabilir? Bireysel ve takım antrenmanlarında nelere dikkat edilmeli?

Cevap: "Çok sık maç yapan takımlarda rejenerasyon çok daha önemlidir dolayısıyla fizyoterapistlerinin kendileriyle bireysel olarak çalışması gerekir. Her futbolcunun bireysel fizyoterapistin olması önerilir bu yüzden. Sporcu yaralanmalarını önlemek ve olduktan sonraki süreci de hızlı bir şekilde iyileştirmek için teknik ekibin çok iyi bir egzersiz planı içerisinde olması gerekir. Antrenman programlaması yapması, antrenman yükünün takip edilmesi gerekir. Yüklemeli bir antrenman sonrası mutlaka iyi bir rejenerasyon yapılması gerekir. Bundan dolayı diğer antrenmanların da yükünü hafifletip, programlı bir şekilde devam edilmesi gerekir. Rejenerasyon yani yenilenme çok önemlidir. Antrenman yükünün seçilmiş olması gerekir. İki maç arasında dinlenmeler vardır ve bu iki maç için takım karşılaşmaları arasındaki dinlenme sürelerinin çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Maç arasında ya da ara dönemlerde oyunculara dinlenmesi için yeterli zaman verirler. Oyuncularında bu dinlenmeyi çok iyi kullanması gerekir. Eğer bu aralarda yapılan antrenmanlar, maç derlemesine eşitse herhangi bir problem olmaz. Ancak amaç değerlemesinin üzerinde yapılan antrenmanlarda yine sakatlıklar söz konusudur, risk artar."

TAVSİYELER

"Beslenme yeme içme uyku kas fasya düzeyinin fizyoterapistler ve usta patlar eşliğinde açılması oldukça önemlidir. Merkezi sinir sistemini düzenlemek için o suyu Fatih hizmeti almalarında fayda var özellikle kafadan yapılan kraniyal terapinin futbolcuların merkezi sinir sistemini çok hızlı bir şekilde ruhsal ve bedensel düzeyde iyileştirebilir. Aralarda da hormon vitamin kan tahlillerine bakmakta fayda vardır. Hatta ve hatta senede bir kez kemik eklem için MR ve tomografide bazen detaylı bakmakta fayda olabilir."

"BÜTÜN SPORCULAR OSTEOPATLARLA ÇALIŞMALIDIR"

"Bütün sporcular, mutlaka bütünsel terapistlerle yani osteopatlarla çalışmalıdır. Yıllık vitamin mineral hormon testlerinden geçip gerekli olan takviyeleri de almaları önerilir. Oksijen terapisi, ozon terapisi, lenf, drenaj, medikal masaj, fizyoterapisler tarafından yapılan medikal masaj, performansını ciddi oranda arttırır."





