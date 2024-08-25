Sakatlıktan döndü, golünü attı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den enfes gol

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada dakikalar 16'yı gösterirken Fred takımını 1-0 öne geçirdi.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Fred, ilk 11'e geri dönerken kaydettiği şık golle beğenileri topladı.
Dakikalar 15'i gösterdiğinde Fred, sağ çaprazda ceza sahasının uzağından yakın köşeye sert vurdu, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi sonrasında top uzak köşeden ağlarla buluştu.
1️⃣3️⃣ ＦＲＥＤ pic.twitter.com/gQ0dqDgB3p— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 25, 2024