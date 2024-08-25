SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Sakatlıktan döndü, golünü attı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den enfes gol

Sakatlıktan döndü, golünü attı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den enfes gol

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.08.2024 22:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de yıldız isim Fred karşılaşmanın 16. dakikasında müthiş bir gole imza attı. İşte detaylar...

Sakatlıktan döndü, golünü attı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den enfes gol
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada dakikalar 16'yı gösterirken Fred takımını 1-0 öne geçirdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:45 İY
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

MÜTHİŞ DÖNÜŞ

GV2cBvbWAAAJBbB

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Fred, ilk 11'e geri dönerken kaydettiği şık golle beğenileri topladı.

KALECİNİN MÜDAHALESİ YETMEDİ

Dakikalar 15'i gösterdiğinde Fred, sağ çaprazda ceza sahasının uzağından yakın köşeye sert vurdu, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi sonrasında top uzak köşeden ağlarla buluştu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe fred gol
En Çok Okunan Haberler
CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'

Türkiye Diyarbakır'dan gelecek iyi habere kilitlendi!

Türkiye Diyarbakır'dan gelecek iyi habere kilitlendi!

Arda Güler'e yapılan sert müdahele Ancelotti'yi çıldırttı!

Arda Güler'e yapılan sert müdahele Ancelotti'yi çıldırttı!

Fenerbahçe'ye Arap kancası! Bir yıldız daha ayrılıyor...

Fenerbahçe'ye Arap kancası! Bir yıldız daha ayrılıyor...

Mbaye Diagne sürprizi! Golcü isim geri dönüyor...

Mbaye Diagne sürprizi! Golcü isim geri dönüyor...

Arda ilk 11'de başladığı maçta yapacağını yaptı!

Arda ilk 11'de başladığı maçta yapacağını yaptı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.