SAKATSİZ BİTTİ Mİ? Sadakatsiz bu hafta neden yayınlanmadı? Sadakatsiz bu hafta neden yok? Sadakatsiz ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz dizisinin final yapıp yapmadığı araştırılıyor. Fenomen dizinin yayınlanmaması Sadakatsiz hayranlarını meraklandırdı. Kanal D'nin 27 Nisan yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yer almaması sonrası, dizinin sevenleri Sadakatsiz dizisinin yeni bölümününün bu hafta neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağına dair sorular sormasına neden oldu. İşte, Sadakatsiz'in yeni bölümüne ilişkin ayrıntılar...
Gazateci Birsen Altuntaş'ın haberinde, ''Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği dizi bu hafta ve bayram haftası yayınına ara veriyor. Dizinin kalan 3 bölümü 11, 18 ve 25 Mayıs tarihlerinde seyirciyle buluşacak.'' ifadeleri yer aldı.
Medyapım imzalı fenomen dizisi Sadakatsiz mayıs sonu ekrana veda ediyor. Kanal D’yi aylarca zirveye taşıyan dizinin final bölüm sayısı merak konusuydu.
Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz 60. bölümünde final yapacak. İlk sezonunda her hafta sosyal medyayı sallayan “Sadakatsiz”in son dönemde senaryosunun tıkandığı yorumları yapılmıştı.
Sadakatsiz dizisinin konusu Doktor Asya, mimar kocası Volkan ve oğulları Ali ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu huzurlu yuvanın bozulması, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisinin olmasıyla yerle bir oluyor. Bu durumu öğrenen Doktor Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocası Volkan'dan intikam almak arasında tercih yapmaktadır.
Cansu Dere : Asya
Caner Cindoruk : Volkan
Melis Sezen : Derin
Burak Sergen : Haluk
Özge Özder : Derya
Eren Vurdem : Mert
Yeliz Kuvancı : Bahar
Emir Tarık Tekin : Selçuk
Alp Akar : Ali
Berkay Ateş : Aras
Aslı Orcan : Leyla
Nazlı Bulum : Nil
Gözde Seda Altuner : Gönül
Okuyucu Yorumları 0 yorum