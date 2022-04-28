SAKATSİZ BİTTİ Mİ? Sadakatsiz bu hafta neden yayınlanmadı? Sadakatsiz bu hafta neden yok? Sadakatsiz ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz dizisinin final yapıp yapmadığı araştırılıyor. Fenomen dizinin yayınlanmaması Sadakatsiz hayranlarını meraklandırdı. Kanal D'nin 27 Nisan yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yer almaması sonrası, dizinin sevenleri Sadakatsiz dizisinin yeni bölümününün bu hafta neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağına dair sorular sormasına neden oldu. İşte, Sadakatsiz'in yeni bölümüne ilişkin ayrıntılar...

SADAKATSİZ NEDEN YAYINLANMADI?

Gazateci Birsen Altuntaş'ın haberinde, ''Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği dizi bu hafta ve bayram haftası yayınına ara veriyor. Dizinin kalan 3 bölümü 11, 18 ve 25 Mayıs tarihlerinde seyirciyle buluşacak.'' ifadeleri yer aldı.

SADAKATSİZ'İN FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Medyapım imzalı fenomen dizisi Sadakatsiz mayıs sonu ekrana veda ediyor. Kanal D’yi aylarca zirveye taşıyan dizinin final bölüm sayısı merak konusuydu.

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz 60. bölümünde final yapacak. İlk sezonunda her hafta sosyal medyayı sallayan “Sadakatsiz”in son dönemde senaryosunun tıkandığı yorumları yapılmıştı.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Sadakatsiz dizisinin konusu Doktor Asya, mimar kocası Volkan ve oğulları Ali ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu huzurlu yuvanın bozulması, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisinin olmasıyla yerle bir oluyor. Bu durumu öğrenen Doktor Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocası Volkan'dan intikam almak arasında tercih yapmaktadır.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Cansu Dere : Asya

Caner Cindoruk : Volkan

Melis Sezen : Derin

Burak Sergen : Haluk

Özge Özder : Derya

Eren Vurdem : Mert

Yeliz Kuvancı : Bahar

Emir Tarık Tekin : Selçuk

Alp Akar : Ali

Berkay Ateş : Aras

Aslı Orcan : Leyla

Nazlı Bulum : Nil

Gözde Seda Altuner : Gönül

