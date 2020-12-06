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Sakhir GP: Mercedes çuvalladı, Sergio Perez ilk kez kazandı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.12.2020 22:10 | Son Güncelleme

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın sondan ikinci yarışı olan Sakhir GP'de Mercedes 1-2 sonuca doğru giderken pit stoplarda çuvallayınca yarışı kazanan isim Racing Point pilotu Sergio Perez oldu.

Sakhir GP: Mercedes çuvalladı, Sergio Perez ilk kez kazandı!

İlk turda Charles Leclerc ile yaşadığı temas nedeniyle lastik patlatan ve turun sonunda pite gelerek 18. sıraya gerileyen Perez, çok iyi yükselişin ardından 3. sıraya kadar çıkarak podyuma çıkabileceği bir noktaya gelmişti.

Ancak yarışı çok rahat bir şekilde 1-2 götüren Mercedes'in, Jack Aitken'in kazası sonrası güvenlik aracı nedeniyle pilotlarını pite almasıyla yarışta her şey karıştı.

Lewis Hamilton'ın yerine yarışan lider George Russell'a Valtteri Bottas'ın lastikleri takılması nedeniyle İngiliz pilot bir tur sonra tekrar pite geldi. Russell'ın sorunlu pit stopunun ardından arkasında beklemek zorunda kalan Valtteri Bottas da çok fazla zaman kaybetti. Pit stoplar tamamlandıktan sonra Bottas 4., Russell 5. olurken Perez liderliğe yükseldi. Onun arkasında Renault'dan Esteban Ocon ve Lance Stroll yer aldılar.

Yarış yeniden başladıktan sonra Perez yerini korurken, Russell agresif sürüşle kısa sürede tekrar ikinci sıraya kadar yükseldi ve Perez'i yakalayacak gibi görünüyordu. Ancak Russell, sol arka lastiği patladığı için bir kez daha pite girmek zorunda kaldı.

Tüm yaşananların ardından Perez rahat bir şekilde yerini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek yarışı kazanan isim oldu. Gelecek sene için henüz bir anlaşması olmayan Perez, 190. F1 yarışında ilk zaferini kazanmış oldu.

Renault pilotu Esteban Ocon, uzun bir ilk bölüm atmasının ardından iyi bir yükselme kaydetti Ocon, ön bölümde yaşananların ardından ikinci olarak F1'deki ilk podyumunu elde etti.

Sakhir GP'de podyumu tamamlayan isim Racing Point pilotu Lance Stroll oldu. Yumuşak lastiklerle ilk bölümde oldukça güçlü sürüş çıkaran Stroll, yarışı 3. sırada tamamlayınca Racing Point çifte podyumla yarışı tamamladı.

YARIŞ SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

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(motorsport.com)

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