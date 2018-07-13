Sakıb Aytaç'tan Mircea Lucescu'ya mesaj

Kayserispor'la yeni sezona Erzurum'da hazırlanan deneyimli oyuncunun hedefi, başarısını Kayserispor'da da sürdürüp Milli takım formasını giymek. Sakıb Aykaç, Erzurum kampında hedeflerini anlatırken dünya kupasını heyecanla izlediğini belirtti ve VAR sisteminin Süper Lig'de faydalı olacağına inandığını söyledi. Tecrübeli oyuncunun verdiği röportajın ayrıntıları şöyle: "Antalyaspor'da sözleşmem sona ermişti. Bonservisim elimdeydi. Gelen teklifleri değerlendirmek istedik. Kayserispor'un hem kadrosuna, hem de yönetimine güvendiğim için burayı tercih ettim. Menajerimin bir kaç kulüple görüşme şansı oldu. Ama görüşmeler istediğimiz gibi gitmedi. Öyle olunca da bizim için en doğru tercihin Kayserispor olduğunu düşünerek imza attık." HEDEFİM A MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEK

"Kayserispor çok büyük bir camia. Yeni yönetimi, taraftarı, yeni hocasıyla ve takımdaki kaliteli oyuncularıyla kovalayacağımız hedeflere ulaşmamız bakımından çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü hedefimiz orta sıralar değil üst sıraları zorlayan bir takım olacak. Tabi ki benim de bireysel hedeflerim var. Öncelikle hedefim çok çalışıp takımıma elimden geldiğince faydalı olmak. Takımımızı yukarılara taşımak için her şeyi yapacağız. Her oyuncunun en büyük hedefi milli takımda oynamak. Biz de hedefliyoruz. Nasip olmadı ama bu yıl takımımızı iyi yerlere getirirsek ve ben de bireysel olarak iyi performans sergilersem, inşallah milli forma nasip olur diye düşünüyorum."

27 yaşındaki sol bek oyuncusu milli takım teknik direktörü Lucescu'dan davet beklediğini söylerken yaptığı diğer açıklamalar şöyle: - Lige Antalyaspor maçıyla başlayacaksınız. Eski takımına karşı oynayacaksın? Neler söyleyeceksin?

"Güzel ve özel bir maç olacak benim için. Antalya'da şampiyonluklar yaşadım. Zor ve güzel günler geçirdik. İyisiyle kötüsüyle 4 yıl bitti. Şimdi yeni kulübümdeyim. Antalyaspor'u evimizde ağırlayacağız. Centilmence bir maç olacak. Umarım iyi bir başlangıç olur." - Dünya kupası finalinde favorin kim?

"Favorim Fransa. Maçlarını izlediğimizde görüyorsunuz hep sürpriz takımlar çıktı. Burada bireysel oyuncuların değil, takım oyununun ne kadar önemli olduğunu gördük. Milli takım olarak keşke biz de orada olsaydık, bizim de şansımız olabilirdi diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu büyük turnuvalara katılma hakkı elde ederiz." - Dünya Kupası’ndaki takımımız yok ama hakemimiz var. Cüneyt Çakır'ın performansı hakkında bir futbolcu gözüyle neler söyleyeceksin?

"Cüneyt hocayı yakından tanıyoruz. Maçlarımızda birçok kez karşılaşıyoruz. İyi maçlar yönetiyor. Yurt dışında da bizi çok iyi temsil ediyor."