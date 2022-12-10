Sakiler, Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk oluyor. Dünyadan Uzak şarkısıyla adından söz ettiren ünlü müzik grubu, 10 Aralık Cumartesi akşamı saat 20:00’de ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can, Serdar Ortaç ve Bengü izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Peki, Sakiler kimdir? İşte Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu Sakiler'in grup üyeleri hakkında merak edilenler...

SAKİLER KİMDİR?

Sakiler müzik grubunun üyeleri Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dır.

Grubun solisti Hasan Gözetlik'tir.

Sakikler, Pinhani'nin "Dünyadan Uzak" parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Daha önce, bir döneme damga vuran Grup 84'ün "Ölürüm Hasretinle" şarkısını da coverlayan Sakiler, Serdar Ortaç'ın "Canıma Minnet" şarkısını da yorumlamıştır.

