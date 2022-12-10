MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sakiler kimdir? İşte Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu Sakiler'in grup üyeleri...

Sakiler kimdir? İşte Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu Sakiler'in grup üyeleri...

10.12.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakiler, 10 Aralık Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın sunumuyla Kanal D'de ekrana gelmeye devam eden Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki diğer konuları ise Serdar Ortaç ve Bengü olacak. Peki, Sakiler kimdir? İşte Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu Sakiler'in grup üyeleri...

Sakiler kimdir? İşte Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu Sakiler'in grup üyeleri...

Sakiler, Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk oluyor. Dünyadan Uzak şarkısıyla adından söz ettiren ünlü müzik grubu, 10 Aralık Cumartesi akşamı saat 20:00’de ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can, Serdar Ortaç ve Bengü izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Peki, Sakiler kimdir? İşte Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu Sakiler'in grup üyeleri hakkında merak edilenler...

SAKİLER KİMDİR?

Sakiler müzik grubunun üyeleri Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dır.

Grubun solisti Hasan Gözetlik'tir.

Sakikler, Pinhani'nin "Dünyadan Uzak" parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Daha önce, bir döneme damga vuran Grup 84'ün "Ölürüm Hasretinle" şarkısını da coverlayan Sakiler, Serdar Ortaç'ın "Canıma Minnet" şarkısını da yorumlamıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı Meral son hali ile ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldıKurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı Meral son hali ile ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı
17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'
9 odalı havuzlu ev dert oldu! Kira şoke etti9 odalı havuzlu ev dert oldu! Kira şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Şarkılar Bizi Söyler Sibel Can ele

En Çok Okunan Haberler

Marketlerde büyük tuzak! Vatandaş şikayet yağdırdı, ekipler harekete geçti…

Marketlerde büyük tuzak! Vatandaş şikayet yağdırdı, ekipler harekete geçti…

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Oğlu sosyal medyayı salladı! 'Bu nasıl yakışıklılık?'

Oğlu sosyal medyayı salladı! 'Bu nasıl yakışıklılık?'

Messi'nin attırdığı gol sonrası tüyler diken diken oldu!

Messi'nin attırdığı gol sonrası tüyler diken diken oldu!

Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktı

Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktı

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.