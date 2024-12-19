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  4. Şakir Paşa Ailesi dizisinde ikinci kriz! O ismin torunları açıklama yaptı: 'Hukuki süreci başlattık'

Şakir Paşa Ailesi dizisinde ikinci kriz! O ismin torunları açıklama yaptı: 'Hukuki süreci başlattık'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.12.2024 17:41
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Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisinde ikinci kriz yaşanıyor. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, torunları açıklama yaptı. Hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.

Şakir Paşa Ailesi dizisinde ikinci kriz! O ismin torunları açıklama yaptı: 'Hukuki süreci başlattık'

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi ilk bölümüyle seyirciyle buluşmuştu. Büyük ses getiren dizi günlerdir gündemden düşmüyor.

Sakir-Pasa-Ailesi-Mucizeler-ve-S

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, modern Türk sanatının önemli figürlerini barındıran bir ailenin hikayesini anlatan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde daha ilk haftadan krizler çıktı. Meryem Uzerli'nin dizide İsmet karakterine hayat veren Vahide Gördüm'ün sahnelerinin fazla olması nedeniyle şikayetçi olduğu iddiaları ortaya çıktı.

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TORUNLARI AÇIKLAMA YAPTI!

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı, torunlarından bir açıklama geldi. torunları, dizinin yapımcısının kendilerinden izin almadığını, konuyla ilgili hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.

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İşte o açıklama:

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Anahtar Kelimeler:
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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