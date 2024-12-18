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  4. Şakir Paşa Ailesi'nde daha ilk bölümden kriz çıktı! Meryem Uzerli'nin yapım şirketinden talebi şaşırttı! Vahide Perçin iddiası...

Şakir Paşa Ailesi'nde daha ilk bölümden kriz çıktı! Meryem Uzerli'nin yapım şirketinden talebi şaşırttı! Vahide Perçin iddiası...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.12.2024 11:33
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"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi pazar akşamı ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla henüz birinci bölümle herkesi ekrana kilitlemeyi başaran dizinin set arkasında kriz çıktığı iddiası gündeme geldi. Meryem Uzerli diziye henüz girmeden Vahide Perçin'in sahnelerinin fazla olmasından yakındı ve yapım şirketine 'eşitlik' talebinde bulundu.

Şakir Paşa Ailesi'nde daha ilk bölümden kriz çıktı! Meryem Uzerli'nin yapım şirketinden talebi şaşırttı! Vahide Perçin iddiası...

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi geçtiğimiz pazar günü ilk bölümüyle geceye damgasını vurdu.

Her sahnesi ile sosyal medyada en çok konuşanlar arasına girmeyi başaran dizi birinci bölümüyle çok beğenildi ve reyting listelerini adeta alt üst etti.

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İLK BÖLÜMDEN KRİZ ÇIKTI

Dizinin set arkasında ise henüz birinci bölümde kriz çıktı. Rozali karakteriyle diziye dahil olacak olan Meryem Uzelli, diziye henüz girmeden yapım şirketine şart koştu.

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Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Uzerli'nin dizide İsmet karakterine hayat veren Vahide Gördüm'ün sahnelerinin fazla olması nedeniyle şikayetçi olduğu iddiaları ortaya çıktı.

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Mevcut durumda kendi sahnelerinin yetersiz olmasından rahatsızlık duyan Uzerli, yapım şirketine 'sahnelerin eşit olması' yönünde şart koştu. Ünlü ismin hatta eşit sahneler olmazsa diziden ayrılabileceği 'Bu şartla dizide kalırım' dediği iddia edildi.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR KONUSU NE?

Entrika ve sırlarla dolu gerçek bir paşa ailesi olan Şakir Paşa Ailesi'nin yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne serecek olan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor. Bu sıra dışı hikayede, Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral da yer alıyor.

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ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR OYUNCULARI KİMLER?

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz gibi birbirinden başarılı isimlerden oluşan kadroda Meryem Uzerli de yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli Vahide Perçin Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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