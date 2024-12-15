15 Aralık Pazar akşamı kanallarda ne var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV Yayın Akışı

15 Aralık Pazar akşamı, televizyon dünyasında heyecan dolu bir gece sizi bekliyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV gibi popüler kanalların yayın akışında hangi diziler yer alıyor?
Hangi dizilerin saat kaçta başlayacağı ve bu akşam neler olacağı hakkında merak ettikleriniz için, 15 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak diziler ve programlar hakkında tüm detayları burada bulabilirsiniz.
Bu akşam Show TV'de RTÜK tarafından ceza alan Deha'nın yeni bölümü var.
Now'da ise çok merak edilen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın ilk bölümü olacak.
Atv'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster var.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00
Siyah Kalp
10:00
Pazar Sürprizi
13:00
Bahar-Tekrar
15:30
Deha-Tekrar
18:25
Hafta Sonu Ana Haber
20:00
Deha- Yeni Bölüm
00:15
Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30
atv’de Hafta Sonu
10: 00
Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11: 20
Dizi TV
12:10
Holding
15:30
Bir Gece Masalı
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20
Holding
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Afili Aşk
08:30
Konuştukça
09:45
Magazin D Pazar
12:45
Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45
Arda ile Omuz Omuza
14:45
İnci Taneleri
16:30
Annem Ankara
18:30
Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00
Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30
Çalar Saat Hafta Sonu
11.15
Ekonomi Arası
11.20
Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00
Leyla
16.00
Hudutsuz Sevda
19.00
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar- 1. Bölüm
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00
İki Aile
08:15
Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00
Ada Masalı
11:00
Tülin Şahin ile Moda
12:00
Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15
Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:15
Sen Ağlama İstanbul
19:00
Star Haber
20:00
Çok Güzel Hareketler 2
23:30
Sen Ağlama İstanbul
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00
Türkiye'nin Doktorları
09:00
Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00
Asi Kabadayı
12:15
Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:15
MasterChef Türkiye
20:00
MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:55
Alparslan: Büyük Selçuklu
10:00
Kod Adı Kırlangıç
11.45
Enine Boyuna
13.00
Lingo Türkiye
14.25
Mehmed: Fetihler Sultanı
17.30
Şehrime Hoş Geldiniz
19.00
Ana Haber
20.00
Teşkilat
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