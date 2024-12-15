15 Aralık Pazar akşamı kanallarda ne var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV Yayın Akışı

15 Aralık Pazar akşamı, televizyon dünyasında heyecan dolu bir gece sizi bekliyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV gibi popüler kanalların yayın akışında hangi diziler yer alıyor?

Hangi dizilerin saat kaçta başlayacağı ve bu akşam neler olacağı hakkında merak ettikleriniz için, 15 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak diziler ve programlar hakkında tüm detayları burada bulabilirsiniz.

PAZAR AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Show TV'de RTÜK tarafından ceza alan Deha'nın yeni bölümü var.

Now'da ise çok merak edilen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın ilk bölümü olacak.

Atv'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster var.

15 ARALIK 2024 PAZAR YAYIN AKIŞI BİLGİSİ

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00

Siyah Kalp

10:00

Pazar Sürprizi

13:00

Bahar-Tekrar

15:30

Deha-Tekrar

18:25

Hafta Sonu Ana Haber

20:00

Deha- Yeni Bölüm

00:15

Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30

atv’de Hafta Sonu

10: 00

Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11: 20

Dizi TV

12:10

Holding

15:30

Bir Gece Masalı

19: 00

atv Ana Haber

20: 00

Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20

Holding

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00

Afili Aşk

08:30

Konuştukça

09:45

Magazin D Pazar

12:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45

Arda ile Omuz Omuza

14:45

İnci Taneleri

16:30

Annem Ankara

18:30

Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00

Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30

Çalar Saat Hafta Sonu

11.15

Ekonomi Arası

11.20

Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00

Leyla

16.00

Hudutsuz Sevda

19.00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar- 1. Bölüm

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00

İki Aile

08:15

Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00

Ada Masalı

11:00

Tülin Şahin ile Moda

12:00

Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15

Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:15

Sen Ağlama İstanbul

19:00

Star Haber

20:00

Çok Güzel Hareketler 2

23:30

Sen Ağlama İstanbul

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00

Türkiye'nin Doktorları

09:00

Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00

Asi Kabadayı

12:15

Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:15

MasterChef Türkiye

20:00

MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:55

Alparslan: Büyük Selçuklu

10:00

Kod Adı Kırlangıç

11.45

Enine Boyuna

13.00

Lingo Türkiye

14.25

Mehmed: Fetihler Sultanı

17.30

Şehrime Hoş Geldiniz

19.00

Ana Haber

20.00

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