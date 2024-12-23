Şakir Paşa Ailesi'nde Aliye Berger'i canlandıran Azra Aksu'ya yorum yağıyor! "Çok ikonik bir karakter"

Now’un yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde, Azra Aksu'nun canlandırdığı Aliye Berger karakteri, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar ikinci bölümde dikkat çeken performansı ile öne çıkan 9 yaşındaki Azra Aksu'nun oyunculuk yeteneği büyük beğeni topladı.

Dizinin ikinci bölümünün ardından sosyal medya ve izleyici yorumları, Azra Aksu'nun performansına dair oldukça olumlu geri dönüşlerle doldu.

Halikarnas Balıkçısı'nın kardeşi Aliye Berger'i canlandıran Azra Aksu'nun sahnelerine "İkon olabilecek bir karakter", "Aliye Berger şimdiden ikonik bir karakter oldu kraliçemiz olma yolunda ilerliyor", "Aliye karakterine bayılıyorum!" yorumları yağdı.

ALİYE BERGER KİMDİR?

Türkiye'nin ilk gravür sanatçılarından Aliye Berger, 24 Aralık 1903'te İstanbul Büyükada'da doğdu. NOW TV'de yayınlanan "Halikarnas Balıkçısı" olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın hayatının anlatıldığı dizide Aliye Berger ön plana çıktı.



Ressam Aliye Berger, fotoğraf sanatçısı Mehmet Şakir Paşa ve Sare İsmet'in kızı olarak 1903'te İstanbul Büyükada'da dünyaya geldi. İlk eğitimini 1909-1912 yılları arasında Büyükada'da alan sanatçı, 1912'de Notre-Dame de Sion'a girdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında okul kapanınca Berger, eğitimine 1915'te Madame Braggiotti'nin özel okulunda devam etti. 1920'de de Fransız Büyükelçiliği'nde sınavlara girerek, diplomasını aldı.

Sanatın her dalını kendisi için bir "güzellik" olarak tanımlayan usta ressam, ilk eserini 17 yaşındayken resmetti.