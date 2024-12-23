MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şakir Paşa Ailesi'nde Aliye Berger'i canlandıran Azra Aksu'ya yorum yağıyor! "Çok ikonik bir karakter"

Şakir Paşa Ailesi'nde Aliye Berger'i canlandıran Azra Aksu'ya yorum yağıyor! "Çok ikonik bir karakter"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.12.2024 08:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Now'un yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde öne çıkan karakterlerden biri de Aliye Berger. Dizide Azra Aksu'nun canlandırdığı Aliye Berger karakterinin sahneleri dikkat çekiyor. 9 yaşındaki Azra Aksu'ya ikinci bölüm sonrası yorum yağdı.

Şakir Paşa Ailesi'nde Aliye Berger'i canlandıran Azra Aksu'ya yorum yağıyor! "Çok ikonik bir karakter"

Now’un yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde, Azra Aksu'nun canlandırdığı Aliye Berger karakteri, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar ikinci bölümde dikkat çeken performansı ile öne çıkan 9 yaşındaki Azra Aksu'nun oyunculuk yeteneği büyük beğeni topladı.

Dizinin ikinci bölümünün ardından sosyal medya ve izleyici yorumları, Azra Aksu'nun performansına dair oldukça olumlu geri dönüşlerle doldu.

K

Halikarnas Balıkçısı'nın kardeşi Aliye Berger'i canlandıran Azra Aksu'nun sahnelerine "İkon olabilecek bir karakter", "Aliye Berger şimdiden ikonik bir karakter oldu kraliçemiz olma yolunda ilerliyor", "Aliye karakterine bayılıyorum!" yorumları yağdı.

111111

ALİYE BERGER KİMDİR?

Türkiye'nin ilk gravür sanatçılarından Aliye Berger, 24 Aralık 1903'te İstanbul Büyükada'da doğdu. NOW TV'de yayınlanan "Halikarnas Balıkçısı" olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın hayatının anlatıldığı dizide Aliye Berger ön plana çıktı.

KL
Ressam Aliye Berger, fotoğraf sanatçısı Mehmet Şakir Paşa ve Sare İsmet'in kızı olarak 1903'te İstanbul Büyükada'da dünyaya geldi. İlk eğitimini 1909-1912 yılları arasında Büyükada'da alan sanatçı, 1912'de Notre-Dame de Sion'a girdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında okul kapanınca Berger, eğitimine 1915'te Madame Braggiotti'nin özel okulunda devam etti. 1920'de de Fransız Büyükelçiliği'nde sınavlara girerek, diplomasını aldı.

Şakir Paşa Ailesi'nde yatak sahnesi gündemde! "Ailemle izliyordum..." Şakir Paşa Ailesi'nde yatak sahnesi gündemde! "Ailemle izliyordum..."

Sanatın her dalını kendisi için bir "güzellik" olarak tanımlayan usta ressam, ilk eserini 17 yaşındayken resmetti.

Anahtar Kelimeler:
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
24 binden az 25 binden fazla olmayacak

24 binden az 25 binden fazla olmayacak

Bir durak dolusu otobüs cayır cayır yandı! Camlar patladı, itfaiyeyi saatlerce uğraştırdı

Bir durak dolusu otobüs cayır cayır yandı! Camlar patladı, itfaiyeyi saatlerce uğraştırdı

Naci Görür, İstanbul'da deprem beklediği yeri açıkladı!

Naci Görür, İstanbul'da deprem beklediği yeri açıkladı!

Bakanlık yüzde 40'ın üzerindeki zammı resmen duyurdu!

Bakanlık yüzde 40'ın üzerindeki zammı resmen duyurdu!

Süper Lig'de ilk devre bitti, Ahmet Çakar şampiyonu böyle açıkladı!

Süper Lig'de ilk devre bitti, Ahmet Çakar şampiyonu böyle açıkladı!

Şakir Paşa Ailesi'ndeki ateşli sahneleri gündemde! "Ailemle izliyordum..."

Şakir Paşa Ailesi'ndeki ateşli sahneleri gündemde! "Ailemle izliyordum..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.