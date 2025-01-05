Şakir Paşa Ailesi yangın sonrası çekimlere ara vermişti! Set hareketlendi

“Şakir Paşa Ailesi Skandallar Ve Mucizeler” son dönemin en çok konuşulan ve tartışma yaratan dizisi oldu.

MedYapım’ın ustalık projesi olan dizi için uzun zamandır çok titiz bir çalışma yürütülüyordu. 1910’lu yılların yeniden yaşatıldığı diziyle ilgili önce Şakir Paşa ailesinin torunları “Dizi bizden izin alınmadan çekiliyor” diyerek basın açıklaması yapmış, paşanın torununun çocuğu da “Yayının durdurulması için” mahkemeye başvurmuştu.

RTÜK CEZA VERDİ

Bu gelişmenin hemen peşinden Kartal’da 1200 m2’lik platoya 44 kişilik ekip tarafından kurulan ve ailenin hikayesinin önemli bir kısmının geçtiği Büyükada’daki tarihi köşkün yeniden tasarlandığı dekor gece yarısı çıkan yangında kül oldu. Yangıdan bir gün sonra da RTÜK “mahrem alanların korunmadığı, çarpık ilişkiler ve cinsellik içeren sahnelerle aykırı unsurlar içerdiği gerekçesiyle” para cezası verdi.

Çekimlere ara verilen dizinin üçüncü bölümü reytinglerde büyük bir çıkış yakalamıştı. Köşk dekoru inşaatı yeniden başlayan dizinin harici mekân çekimleri önceki gün başladı.

Öte yandan Hande Altaylı’nın yazdığı dizinin seyircisine yapım şirketinin 12 Ocak Pazar günü bir sürpriz yapmaya hazırlandığı da kulislerde konuşuluyor.