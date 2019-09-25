YEMEK

Sakız çiğnemek reflüyü tetikliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

Dr. Erkan Koçyıldız reflü nedir diyenler için açıkladı; mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması, gastritin ise mikroskobik iltihaplanma olduğunu belirterek, "Stres, sakız çiğnemek, aşırı yağlı yemek tüketimi reflüyü artırabilir." dedi.

Sakız çiğnemek reflüyü tetikliyor

Koçyıldız yaptığı yazılı açıklamada, reflü ile gastritin tamamen farklı hastalıklar olduğunu vurguladı.

Reflünün gastrite neden olamayacağını belirten Koçyıldız, şunları kaydetti:

REFLÜ NEDİR?

"Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Normalde bu fizyolojik bir olay. Bu durum sık aralıklarla tekrarladığında, uzun sürdüğünde ve özellikle uyku sırasında oluştuğunda artık reflü hastalığı söz konusudur ve genellikle yemek borusunda değişik derecelerde olabilen hasarlanma ve çeşitli semptomlarla birliktedir. Yemek borusuna ait hastalıklarda, mide boşalma bozukluklarında ve mide fıtığı durumunda reflü hastalığı olabilmektedir.

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Gastrit ise mide iç yüzünü kaplayan gastrik mukoza adı verilen yapının mikroskobik iltihaplanmasıdır. En sık görülen gastrit nedeni Helicobacter pylori adı verilen bakteridir. Diğer sebepler ise sık ağrı kesici kullanımı, alkollü içecekler, fiziksel ve zihinsel stres, kimyasal maddeler, enfeksiyon hastalıkları, şok, sigara içimi, radyoterapi ve otoimmunite... Reflü ve gastrit, birbirine dönüşen hastalıklar değillerdir. Ancak bir hastada hem reflü hastalığı hem de gastrit beraber bulunabilir. Bazı hastalarda da midedeki Helicobacter pylori tedavi edildiğinde reflü şikayetleri artabilir."

REFLÜ HASTALARININ YAĞLI YİYECEKLER İLE SAKIZ ÇİĞNEMEKTEN UZAK DURMASI GEREKİR

Dr. Erkan Koçyıldız, reflü hastalarının yağlı yiyecekler ile sakız çiğnemekten uzak durması gerektiğine işaret ederek, "Reflü hastaları, yatmadan 2-3 saat önce yemekten kaçınmalı. Yemeklerin yağ içeriğini ve baharatı azaltmalı. Kahve, çay, gazlı içecekler ve çikolata alımını minimuma indirmeli. Ayrıca, bu hastalar sigara ve alkol kullanmamalı, fazla kilolarını vermeli, sıkı iç çamaşırı ve kıyafet giymemeli, yatak baş kısmını yükseltmek gibi önlemler almalı." ifadelerini kullandı.

Stres ve uykusuzluğun reflü şikayetlerini artırabileceğini, bu durumların midede asit salgısı artışına sebep olduğunu ve mide içeriğinin geriye kaçışını kolaylaştırdığını vurgulayan Koçyıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel olarak yağlı yiyecekler reflüyü artıracağı için sakınmak gerekir. Sakız çiğnemek, hava yutulmasını artırarak reflüyü tetikler. Tedavisi ise ilaç, endoskopik ve cerrahi müdahaledir. Hastalığın seyri hastadan hastaya farklı olabileceğinden her hastada ayrı bir yaklaşım gerekir. Yemek borusu kanseri, mide ülseri ve mide kanseri, duodenum ülseri, safra kesesi taşı, kalp damar hastalığı gibi birçok hastalıkta da mide yanması şikayeti olabilir."

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