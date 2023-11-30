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SAKLA BENİ 5. BÖLÜM STAR TV CANLI İZLE! Sakla Beni hangi gün, saat kaçta? Son bölüm özeti

30.11.2023 20:01 | Son Güncelleme:
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Sakla Beni 5. bölüm full izle ekranı sorgulanıyor. Sevilen dizi bu akşam beşinci bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Nazım Namidar gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizinin konusu ve oyuncularının yanı sıra yayın saati ve hangi kanalda yayınlandığı da merak edildi. 'Sakla Beni hangi gün, Sakla Beni saat kaçta' sorularına yanıt aranıyor. Peki, Sakla Beni hangi gün, saat kaçta? Son bölüm özeti ve Sakla Beni 5.bölüm full izle ekranı!

Sakla Beni dizisi yeni bölümü ile merak edildi. İlk bölümüyle büyük ses getiren ve Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı dizi perşembe akşamları ekrana geliyor. Star TV'de yayınlanan dizinin beşinci bölüm detayları araştırılıyor. İşte Sakla Beni 5. bölüm izle ekranı ve Star TV yayın akışı...

SAKLA BENİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sakla Beni dizisi Star TV'de yayınlanıyor. Merakla beklenen dizi bu akşam beşinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Sakla Beni, saat 20.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi perşembe akşamları yayınlanıyor.

SAKLA BENİ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Mete, herkesi şaşırtacak bir karar alarak Naz ile gelecek hafta evlenmek istediğini söyler. Bu karar Naz'ı bulutların üzerine çıkarırken, tüm bu gelişmeleri yanı başında sessizce izlemek zorunda kalan İncila'yı çok yaralar. Oğlunun Naz ile evlenmesine razı olmayan Gülten, Mete'ye herkesi şaşırtacak bir şart koşar. Kına gecesinde yaşanan bir karışıklık birbirine hem aşık hem de kızgın ikiliyi sürpriz şekilde bir araya getirirken, Mete'nin suçlayıcı tavırlarına daha fazla tahammül edemeyen İncila, bu gizli ilişkiyi gözler önüne serebilecek tehlikeli bir adım atar.

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SAKLA BENİ 5. BÖLÜM STAR TV CANLI İZLE!

İncila'nın Mete'ye attığı tokadı gören Naz büyük bir şaşkınlık yaşarken, zor bir durumda kalan ikili Naz'a ve ev halkına en uygun açıklamayı yapmaya çalışır. Bu son gelişme tüm şimşekleri İncila'nın üstüne çekerken, Naz'ın tüm gücüyle onun arkasında durması İncila'nın yaşadığı suçluluk duygusunu daha da artırır. İncila ve Mete git gide daha büyük bir çıkmaza girerken, kızını İncila'dan uzak tutmak isteyen Filiz, Müberra ile sorunu çözecek bir plan için harekete geçer. Bu planı halasından öğrenen İncila, içine sıkıştığı çıkmazdan kurtulabilmek için mücadele ederken yanlış birine güvendiğinin farkında değildir.

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

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