SAKLA BENİ 6. BÖLÜM STAR TV CANLI İZLE! Sakla Beni saat kaçta? Son bölüm özeti

Sakla Beni dizisi yeni bölümü ile merak edildi. İlk bölümüyle büyük ses getiren ve Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı dizi perşembe akşamları ekrana geliyor. Star TV'de yayınlanan dizinin beşinci bölüm detayları araştırılıyor. İşte Sakla Beni 6. bölüm izle ekranı ve Star TV yayın akışı...

SAKLA BENİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sakla Beni dizisi Star TV'de yayınlanıyor. Merakla beklenen dizi bu akşam beşinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Sakla Beni, saat 20.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi perşembe akşamları yayınlanıyor.

SAKLA BENİ SON BÖLÜM ÖZETİ

İncila'nın Mete'ye attığı tokadı gören Naz büyük bir şaşkınlık yaşarken, zor bir durumda kalan ikili Naz'a ve ev halkına en uygun açıklamayı yapmaya çalışır. Bu son gelişme tüm şimşekleri İncila'nın üstüne çekerken, Naz'ın tüm gücüyle onun arkasında durması İncila'nın yaşadığı suçluluk duygusunu daha da artırır. İncila ve Mete git gide daha büyük bir çıkmaza girerken, kızını İncila'dan uzak tutmak isteyen Filiz, Müberra ile sorunu çözecek bir plan için harekete geçer. Bu planı halasından öğrenen İncila, içine sıkıştığı çıkmazdan kurtulabilmek için mücadele ederken yanlış birine güvendiğinin farkında değildir.

SAKLA BENİ 6. BÖLÜM STAR TV CANLI İZLE!

Naz'a ihanet edemeyeceğini ve kavuşmalarının imkansız olduğunu düşünen İncila, canı acıyarak da olsa Mete'nin yaptığı teklifi reddeder. Bu cevap Mete'yi hayal kırıklığına uğratırken, son bir defa vazgeçmeyi düşünse de artık geri dönüşün mümkün olmadığını anlayıp Naz ile nikah masasına oturur. Bu gelişme İncila ve Mete arasındaki engelleri daha da büyütürken, İncila'nın gitmesini istemeyen Mete onu ikna edememenin öfkesini ve çaresizliğini yaşar.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları





