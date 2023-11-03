Sakla Beni'de çocuklar arasındaki o sahne tartışma yarattı! "Bu iki kişilik bir oyun, büyüklerin oynadığı bir oyun"

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sakla Beni dizisi dün akşam ilk bölümü ile ekrana geldi. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek’in başrollerini paylaştığı dizi her hafta perşembe akşamları yayınlanacak.

Sakla Beni’de Uraz Kaygılaroğlu Mete karakterine, Asude Kelebek Naz karakterine, Cemre Baysel ise İncila karakterine hayat veriyor.

Dizinin ilk bölümünde Naz, Mete ve İncila’nın yıllar önceki halleri ekrana getirildi. Mete ve Naz odada konuşurken İncila’nın onları dinlediği sahne sosyal medyada tepki topladı.

Naz Mete'yi "Bu iki kişilik bir oyun, büyüklerin oynadığı bir oyun..." sözleriyle yanına çekti. Ardından ise İncila’nın şaşkına döndüğü gösterildi.

Naz’ın çığlık atmasının ardından anne ve babaları odaya girdi. Naz’ın yerde yattığı sırada babasının Mete’den hesap sorduğu anlar ekrana geldi.

Tepki toplayan sahne ile ilgili sosyal medyada "Diyecek bir şey bulamadım", "Bu kadarı da olmaz", "Reyting uğruna bu yapılmaz", "İnanmıyorum", "Sözün bittiği yerdeyiz" yorumları yapıldı.







