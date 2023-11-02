SAKLA BENİ KONUSU VE OYUNCULARI: Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sakla Beni dizisinin konusu ve oyuncuları 2 Kasım 2023 Perşembe günü internette araştırılıyor. Mete, Naz ve İncila arasındaki ilişkiyi anlatan dizinin senaryoısunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu kaleme aldı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturuyor. Sakla Beni dizisinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. İşte Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Sakla Beni dizisinin konusu ve oyuncuları...

SAKLA BENİ KONUSU NEDİR?

Sakla Beni dizisinin konusu:

Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar.

Fakat Naz'ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila'nın ansızın Mete'nin karşısına çıkması, Mete'nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur.

İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz'ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete'nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?

SAKLA BENİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Uraz Kaygılaroğlu,

Cemre Baysel,

Asude Kalebek,

Şenay Gürler,

Ceyda Düvenci,

Nilüfer Açıkalın,

Sevinç Erbulak,

Gökşen Ateş,

Kamil Güler,

Nizam Namidar,

Sera Tokdemir,

Edip Saner,

Açelya Devrim Yılhan,

Sıla Korkmaz,

Emine Uyar,

Tamer Levent.







