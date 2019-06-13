Saksağanın yılan avı kamerada

Tunceli-Pertek yolunda giden sürücü, saksağan ile yılanı yol ortasında görünce aracını durdurdu. Sürücü, cep telefonu kamerasıyla saksağanın, yılanı avladığı anları saniye saniye görüntüledi.
Görüntülerde; saksağanın sekerek, yılanı gagasıyla yaralamaya çalıştığı, yılanın da kaçamadığı anlar yer aldı.
(DHA)
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