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Saksağanın yılan avı kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.06.2019 23:06 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, saksağanın, yol ortasındaki yılanı avladığı anlar, sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Tunceli-Pertek yolunda giden sürücü, saksağan ile yılanı yol ortasında görünce aracını durdurdu. Sürücü, cep telefonu kamerasıyla saksağanın, yılanı avladığı anları saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerde; saksağanın sekerek, yılanı gagasıyla yaralamaya çalıştığı, yılanın da kaçamadığı anlar yer aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
saksağan yılan Tunceli

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