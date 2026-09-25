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Salah'ın adı 31 milyon TL'lik villa ilanında kullanıldı! Trabzonspor olaya el attı

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın ismi, Trabzon'daki bazı villa ilanlarının tanıtımında kullanıldı. "Salah'a komşu" ifadeleriyle verilen ilanlar sonrası bordo-mavili kulüp hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Salah'ın adı 31 milyon TL'lik villa ilanında kullanıldı! Trabzonspor olaya el attı
Burak Kavuncu
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından kentte yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak bazı emlak ilanlarında Salah'ın adı ve görselleri kullanılarak villaların tanıtılması Trabzonspor yönetiminin tepkisini çekti.

VİLLA İLANINDA SALAH DETAYI

Salah ın adı 31 milyon TL lik villa ilanında kullanıldı! Trabzonspor olaya el attı 1

İnternette yayınlanan bir emlak ilanında villa, "Mohamed Salah'a Komşu! Trabzonspor Stadyum Karşısı Lüks Villa" başlığıyla satışa çıkarıldı.

18 Eylül 2026 tarihinde güncellendiği görülen ilanda villanın satış bedeli 31 milyon TL olarak belirtildi. Mülkün 551 metrekare brüt, 417 metrekare net kullanım alanına sahip olduğu ve üç kattan oluştuğu aktarıldı.

8+1 VİLLA İÇİN 31 MİLYON TL İSTENİYOR

Salah ın adı 31 milyon TL lik villa ilanında kullanıldı! Trabzonspor olaya el attı 2

İlan detaylarında villanın 8+1 oda düzenine sahip olduğu, 6'dan fazla banyosunun bulunduğu ve boş durumda satışa sunulduğu bilgisi yer aldı.

Gayrimenkulün kredi kullanımına uygun olduğu da ilanda belirtilirken, Salah'ın ismi tanıtımın dikkat çeken unsurlarından biri olarak öne çıkarıldı.

SALAH'IN ADI TANITIMDA KULLANILDI

Salah ın adı 31 milyon TL lik villa ilanında kullanıldı! Trabzonspor olaya el attı 3

İlan açıklamasında, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferiyle birlikte Akyazı bölgesinin değerinin arttığı öne sürüldü.

Villanın Papara Park'a yaklaşık 500 metre mesafede olduğu belirtilirken, tanıtım metninde Salah üzerinden çeşitli pazarlama ifadelerine de yer verildi.

"SALAH'LI MAÇLARI EVİNİZDEN İZLEYİN"

Salah ın adı 31 milyon TL lik villa ilanında kullanıldı! Trabzonspor olaya el attı 4

Emlak ilanında, villanın tanıtımı yapılırken Mohamed Salah'ın ismine özellikle vurgu yapıldı.

İlanda, Salah'ın forma giydiği Trabzonspor maçlarını ev konforunda takip etme fırsatına dikkat çekilirken, bölgedeki gayrimenkul hareketliliğinin arttığı da iddia edildi.

Ancak "Mohamed Salah'a komşu" ifadesi kullanılmasına rağmen, yıldız futbolcunun söz konusu villanın yakınında yaşadığını doğrulayacak herhangi bir adres veya resmi bilgi paylaşılmadı.

TRABZONSPOR'DAN SALAH İÇİN AÇIKLAMA

Salah ın adı 31 milyon TL lik villa ilanında kullanıldı! Trabzonspor olaya el attı 5

Villa ilanlarının gündeme gelmesinin ardından Trabzonspor Kulübü, Salah'ın adının ve görsellerinin ticari amaçlarla kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüp, Salah'ın Trabzonspor forması giymesinin üçüncü kişilere futbolcunun ismini ve görüntülerini ticari faaliyetlerde kullanma hakkı vermediğini vurguladı.

"İZİNSİZ TİCARİ KULLANIM KABUL EDİLEMEZ"

Salah ın adı 31 milyon TL lik villa ilanında kullanıldı! Trabzonspor olaya el attı 6

Trabzonspor'un açıklamasında, Salah'ın fotoğraflarının ürün ve hizmet tanıtımlarında kullanılmasının veya herhangi bir ticari iş birliği ve onay varmış gibi algı oluşturulmasının hukuken kabul edilemeyeceği belirtildi.

Kulüp ayrıca Salah'ın marka değerinden veya Trabzonspor'un sahip olduğu ticari değerlerden izinsiz şekilde yararlanılmasına karşı gerekli adımların atılacağını bildirdi.

HUKUKİ VE CEZAİ BAŞVURU MESAJI

Salah ın adı 31 milyon TL lik villa ilanında kullanıldı! Trabzonspor olaya el attı 7

Trabzonspor, Salah ve kulübün haklarını ihlal eden reklam ve ticari kullanımların kayıt altına alındığını açıkladı.

Bordo-mavili yönetim, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını duyurdu.

"TARAFTARLIK TİCARİ KULLANIMA GEREKÇE OLAMAZ"

Salah ın adı 31 milyon TL lik villa ilanında kullanıldı! Trabzonspor olaya el attı 8

Kulüp açıklamasında ayrıca futbol sevgisi ve taraftarlığın, hukuken korunan isim, görüntü ve marka haklarının izinsiz şekilde ticari amaçlarla kullanılmasına gerekçe oluşturamayacağı vurgulandı.

Böylece Salah'ın isminin villa ilanlarında pazarlama unsuru olarak kullanılmasına karşı Trabzonspor tarafından resmi süreç başlatılmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Muhammed Salah ilan villa
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