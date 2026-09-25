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Abdullah Avcı Avrupa'da Trabzonspor'a rakip olabilir! Yeni takımı için flaş iddia

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Abdullah Avcı için Bulgaristan'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Deneyimli teknik adamın CSKA Sofya'nın adayları arasında olduğu belirtildi.

Abdullah Avcı Avrupa'da Trabzonspor'a rakip olabilir! Yeni takımı için flaş iddia
Burak Kavuncu

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'nın kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği öne sürüldü. Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'nın, teknik direktör arayışında deneyimli çalıştırıcıyı adaylar arasında değerlendirdiği aktarıldı.

CSKA SOFYA'DA ABDULLAH AVCI İSMİ

Abdullah Avcı Avrupa da Trabzonspor a rakip olabilir! Yeni takımı için flaş iddia 1

Bulgaristan basınından Match Telegraph'ın haberine göre CSKA Sofya, Hristo Yanev'in görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kulübün adayları arasında Abdullah Avcı'nın da bulunduğu ve deneyimli teknik adamın seçenekler arasında değerlendirildiği ifade edildi.

AVCI İLK KEZ YURT DIŞINA ÇIKABİLİR

Abdullah Avcı Avrupa da Trabzonspor a rakip olabilir! Yeni takımı için flaş iddia 2

63 yaşındaki Abdullah Avcı'nın CSKA Sofya ile anlaşması halinde teknik direktörlük kariyerinde ilk kez yurt dışında bir kulübün başına geçeceği belirtildi.

Avcı, bugüne kadar Türkiye'de Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerde görev yaparken, yurt dışında herhangi bir takım çalıştırmadı.

TRABZONSPOR'A RAKİP OLABİLİR

Abdullah Avcı Avrupa da Trabzonspor a rakip olabilir! Yeni takımı için flaş iddia 3

Abdullah Avcı'nın CSKA Sofya'nın başına geçmesi halinde kariyerinde dikkat çekici bir karşılaşma yaşanabilir.

CSKA Sofya ile Trabzonspor, 26 Kasım'da Sofya'da UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Avcı, daha önce şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'a bu kez rakip takımın teknik direktörü olarak çıkacak.

ÇORUM FK İLE DE ANILMIŞTI

Abdullah Avcı Avrupa da Trabzonspor a rakip olabilir! Yeni takımı için flaş iddia 4

Deneyimli teknik adamın adı geçtiğimiz dönemde Çorum FK ile de gündeme gelmişti.

Uğur Uçar ile yollarını ayıran Çorum FK, teknik direktörlük koltuğu için rotasını Burak Yılmaz'a çevirdi ve genç teknik adamla anlaşma sağladı.

TRABZONSPOR'DA 44 MAÇA ÇIKTI

Abdullah Avcı Avrupa da Trabzonspor a rakip olabilir! Yeni takımı için flaş iddia 5

Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'da görev yaptı. Bordo-mavili takımın başında 44 karşılaşmaya çıkan Avcı, bu maçlarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Deneyimli teknik adam, Trabzonspor ile 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Avcı'nın kariyerindeki yeni adresinin CSKA Sofya olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor Bulgaristan
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