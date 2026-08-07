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Salah neye uğradığını şaşırdı! Belediye başkanından hiç beklenmedik teklif

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Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor'un yıldız transferi Mohamed Salah, Araklı'daki reklam çekiminde Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'nin Trabzon'da arsa sahibi olması yönündeki davetiyle karşılaştı. İklim değişikliği vurgusunun yapıldığı diyalog, sosyal medyada geniş ilgi gördü.

Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor’un dünya yıldızı Mohamed Salah, kulübün tanıtım filmi çekimleri için Araklı’nın Marzuba Mahallesi’ne gitti.

Yıldız futbolcuyu karşılayan Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Salah'a küresel iklim değişikliğine vurgu yaparak dikkat çeken bir teklifte bulundu.

"SANA BURADAN ARAZİ VERELİM"

Salah neye uğradığını şaşırdı! Belediye başkanından hiç beklenmedik teklif 1

Reklam çekimleri sırasında Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Mohamed Salah ile sohbet etti. Coşkun dünyaca ünlü yıldıza "Sana buradan arazi verelim, gelecekte küresel ısınmadan etkilenme!" teklifinde bulunurken Salah bu teklif karşısında gülümsemekle yetindi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

Salah neye uğradığını şaşırdı! Belediye başkanından hiç beklenmedik teklif 2

Davetinin gerekçesini iklim değişikliği üzerinden açıklayan Hüseyin Avni Coşkun Çebi, "Mısır her ne kadar güzel bir ülke olsa da, halkı yoksulluk çekiyor. İklim değişikliği dünyayı mahvediyor ve gelecekte yaz aylarında Mısır'da yaşamak zorlaşacak. Bizim bölgemiz ise yaşanabilir olacak ve iklim değişikliğinin etkilerinden daha az etkilenecek" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor son dakika salah
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Okuyucu Yorumları 40 yorum
BAŞKANIN VERDİĞİ ARAZİ VE ALDIĞI 3000 FORMANIN PARASI DEVLETİN YANİ BİZİM DEĞİL Mİ?NASIL BUKADAR ÇARÇUR EDEBİLİYOR?
bunu baska partinin belediye baskani yapsa ne olurdu acaba
Cahapeli belediye yapsa silivrideydi
c sv.olaya el koysun
Trabzon'u komple verin ne uğraşıyorsunuz bu nedir ya
@boztepe_s_1930 sonra arabzon deyince kızıyolar peşkeş çektiler güzelim memleketi araplara
Bu da belediye başkanı yapacak bir şey yok.
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