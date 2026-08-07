Salah neye uğradığını şaşırdı! Belediye başkanından hiç beklenmedik teklif

Trabzonspor’un dünya yıldızı Mohamed Salah, kulübün tanıtım filmi çekimleri için Araklı’nın Marzuba Mahallesi’ne gitti.

Yıldız futbolcuyu karşılayan Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Salah'a küresel iklim değişikliğine vurgu yaparak dikkat çeken bir teklifte bulundu.

"SANA BURADAN ARAZİ VERELİM"

Reklam çekimleri sırasında Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Mohamed Salah ile sohbet etti. Coşkun dünyaca ünlü yıldıza "Sana buradan arazi verelim, gelecekte küresel ısınmadan etkilenme!" teklifinde bulunurken Salah bu teklif karşısında gülümsemekle yetindi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

Davetinin gerekçesini iklim değişikliği üzerinden açıklayan Hüseyin Avni Coşkun Çebi, "Mısır her ne kadar güzel bir ülke olsa da, halkı yoksulluk çekiyor. İklim değişikliği dünyayı mahvediyor ve gelecekte yaz aylarında Mısır'da yaşamak zorlaşacak. Bizim bölgemiz ise yaşanabilir olacak ve iklim değişikliğinin etkilerinden daha az etkilenecek" ifadelerini kullandı.