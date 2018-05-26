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Salah sakatlandı, hüngür hüngür ağladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 26.05.2018 22:42 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşı karşıya gelen Liverpool'da Muhammed Salah, omzundan sakatlandı. Mısırlı yıldız sakatlığı sonrasında oyuna devam edemeyince gözyaşlarını tutamadı ve saha kenarına geldi

Salah sakatlandı, hüngür hüngür ağladı

Liverpool'da Salah şoku! Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Real Madrid'le karşı karşıya gelen Liverpool'da sakatlık sıkıntısı yaşanıyor.

  1. dakikada Real Madrid kaptanı Sergio Ramos'la girdiği ikili mücadele esnasında yerde kalan Salah, omzunun üzerine düştü. Gördüğü ilk tedavinin ardından ayağa kalkan ve oyuna devam eden Salah, yaklaşık 3 adkika sonra ise kendini bir kez daha yere bıraktı! Yerde kalan Salah, gözyaşlarını tutamadı!

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü iki oyuncusundan biri olan Salah, oyuna devam edemedi ve saha kenarına ağlayarak gelerek yerini Adam Lallana'ya bıraktı.

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CARVAJAL DE AĞLADI
Dakikalar 36'yı gösterdiğinde bu kez bir sakatlık şoku da Real Madrid'de yaşandı. İspanyol oyuncu Carvajal, oyuna devam edemedi ve gözyaşları içinde sahayı terk etti.

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Muhammed Salah liverpool real madrid

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