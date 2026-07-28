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SALAH TRANSFERİ

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Beşiktaş son 10 gündür Salah transferiyle yatıp kalkıyor. Önce Mısırlı yıldızla anlaşma sağlandığı, ardından yalnızca küçük detayların kaldığı konuşuldu. Ancak işin perde arkasındaki tablo biraz daha farklıydı. Evet, Salah ile büyük ölçüde anlaşılmıştı fakat sürecin en önemli ayağı olan menajer tarafı henüz sonuçlanmamıştı.

Kerim Kökden

SALAH TRANSFERİ 1

Bu çapta transferlerde oyuncuyu ikna etmek kadar menajerini de ikna etmek önemlidir. Özellikle daha düşük bir menajerlik ücreti konusunda uzlaşmak kolay değildir. Nitekim öyle de oldu. Dün düzenlenen basın toplantısında sportif direktör Önder Özen, Beşiktaş'ın bu transferde bekleme kararı aldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün artık yeni bir adım atmayacağını, karşı taraftan geri adım beklediğini ifade etti. Hatta açık bir dille, "Masadan kalktık." diyerek sürecin geldiği noktayı özetledi.

Salah transferi gerçekleşebilseydi, Beşiktaş'a yalnızca büyük bir popülarite değil, aynı zamanda üst düzey bir performans da kazandırabilirdi. Minimum 25-30 gole doğrudan katkı yapması beni hiç şaşırtmazdı. Osimhen seviyesinde, hatta Premier Lig'de ortaya koyduğu performans ve kazandığı efsane statüsüyle onun da önünde değerlendirilebilecek bir isimden bahsediyoruz.

SALAH TRANSFERİ 2

Öte yandan Beşiktaş yönetimini bir konuda tebrik etmek gerekiyor. Süreç boyunca dik bir duruş sergilediler. Bu tür büyük ölçekli transferlerde her talebe "tamam" derseniz, ilerleyen dönemde çok daha büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Görünen o ki, anlaşılan şartların ardından transferin sosyal medyada "bitti" şeklinde yansıtılması, menajer cephesinin tavrını değiştirdi. İşte asıl yanlış da burada yapıldı.

Beşiktaş'ta önümüzdeki günlerde en az altı oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Bu sayı daha da artacaktır. Buna karşın kadroya takviye ihtiyacı devam ediyor. Siyah-beyazlıların en az bir santrfor, bir orta saha ve bir de savunma oyuncusu transfer etmesi sürpriz olmayacaktır.

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