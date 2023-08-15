Salako konusu nedir, oyuncuları kimdir? Salako kaç yılında ve nerede çekildi?

Salako filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar 15 Ağustos Salı günü Show TV izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Filmin yönetmeni Atıf Yılmaz, senaryo yazarı Sadık Şendil'dir. Ayrıca Salako filmi Kemal Sunal'ın başrol oynadığı ilk filmdir. İşte Salako filmi hakkında detaylı bilgiler...
Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkânsızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye âşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur.
1974 yapımı Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile Çatalca'nın Kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.
Kemal Sunal - Salako
Meral Zeren - Emine (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)
İhsan Yüce - Reşit Ağa (ses. Rıza Tüzün)
Talat Gözbak - Abuzer Efendi (ses. Kamran Usluer)
Nevzat Okçugil - Reşit ağanın karısı
Özden Yüce - Emine'nin kardeşi
Sevinç Okşar
Oktar Durukan - Hamido (ses. Hayri Esen)
Mete İnselel - Kasaba berberi (ses. Devrim Parscan)
İhsan Baysal - Deli Ökkeş (ses. Cemil Can Bıçakçı)
Kudret Karadağ - Tilki Selim (ses. Timuçin Caymaz)
Yusuf Sezer - Tefeci Abuzer'in adamı
Necdet Yakın - Köy berberi (ses. Devrim Parscan)
Urfalı Babi - Urfalı
Zeki Alpan - Kumaşçı
Ahmet Turgutlu - Hamido'nun adamı (ses. Ersan Uysal)
Mustafa Yavuz - İzci Mehmet (ses. Ünal Gürel)
Hakkı Kıvanç - Kahveci
Yusuf Çetin - Hamido'nun adamı (ses. Ersan Uysal)
Ahmet Karaca - Hamido'nun adamı
Sabahat İzgü - Köylü
Bahri Ateş - Köylü
Nermin Özses - Köylü
İhsan Gedik - Reşit Ağa nın adamı
Dündar Aydınlı - Hamidonun adamı
Günay Güner - Hamidonun adamı
Yaşar Şener - Köylü
Feridun Çölgeçen - Sarraf (ses. Osman Alyanak)
Osman Han - Köylü
Niyazi Gökdere - Köylü
Yaşar Güçlü - Köylü
Yusuf Çağatay - Esnaf