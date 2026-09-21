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Salatalıkları haftalarca taze ve çıtır tutuyor! Şefin basit saklama yöntemi

Buzdolabında birkaç gün içinde yumuşayan salatalıkların daha uzun süre taze ve kıtır kalmasını sağlamak mümkün. Şef ve tarif geliştiricisi Kat, uyguladığı basit yöntemle salatalıkların 10 güne kadar tazeliğini koruyabildiğini söylüyor.

Salatalıkları haftalarca taze ve çıtır tutuyor! Şefin basit saklama yöntemi
Nilgün Arabacı

Salatalık, yüksek su içeriği nedeniyle buzdolabında yanlış koşullarda saklandığında kısa sürede yumuşayabiliyor. Ancak şef ve tarif geliştiricisi Kat, sosyal medya hesabında paylaştığı basit saklama yöntemiyle salatalıkların daha uzun süre taze ve kıtır kalmasına yardımcı olabileceğini gösterdi.

TikTok'ta @katcancook adıyla paylaşım yapan Kat, yaklaşık 10 gündür bekleyen salatalıkları göstererek sebzelerin birkaç gün içinde yumuşamasını önlemek için nasıl saklanması gerektiğini anlattı.

ÖNCE AMBALAJINDAN ÇIKARIN

Kat'ın ilk önerisi, marketten satın alınan salatalıkların kendi ambalajları içerisinde buzdolabına yerleştirilmemesi.

Şef, sebzelerin taşınması sırasında kullanılan ambalajların her zaman ideal saklama koşullarını sağlamayabileceğini belirtiyor. Bu nedenle salatalıkların önce hafifçe durulanması, ardından kağıt havluyla tamamen kurulanması gerekiyor.

Kat'a göre taze sebzelerin iki temel düşmanı oksijen ve su. Her ikisinin de fazla veya yetersiz olması sebzelerin daha hızlı bozulmasına neden olabiliyor.

Salatalık zaten yüksek miktarda su içerdiği için amaç, saklama sırasında oluşan fazla nemi kontrol altında tutmak.

KAĞIT HAVLU NEMİ ÇEKİYOR

Kat, temiz ve kuru salatalıkları bir silikon saklama poşetine yerleştiriyor. Silikon poşet bulunmuyorsa kilitli buzdolabı poşetinin de kullanılabileceğini belirtiyor.

Ancak salatalıkları doğrudan poşete koymak yerine önce kağıt havluya sarıyor. Kağıt havlu, salatalıkların çevresinde oluşan fazla nemi emerek sebzelerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı oluyor.

Hazırlanan salatalıklar daha sonra poşete yerleştiriliyor, poşet kapatılıyor ve buzdolabına kaldırılıyor.

Kat'ın paylaşımı sosyal medyada da ilgi gördü. Bir kullanıcı, yöntemi uyguladıktan sonra poşeti bir daha açmayacağını esprili bir şekilde söylerken, başka bir kullanıcı salatalıkları sebzelik bölümünde küflenme deneyi yapmak için aldığını belirtti. Bir başka kullanıcı ise kağıt havlu yerine pişirme kağıdının daha iyi sonuç verdiğini iddia etti.

Salatalıkların daha uzun süre taze kalması için diğer öneriler

İyice yıkayıp kurutun:Salatalıkları soğuk suyla duruladıktan sonra tamamen kurulayın. Fazla nem küf oluşumunu hızlandırabilir ve bozulmaya neden olabilir.

Üst veya orta raflarda saklayın: Salatalıkları sebzelik çekmecesi yerine buzdolabının üst ya da orta raflarında tutmak öneriliyor. Çok düşük sıcaklıklar salatalıkların dokusunun bozulmasına ve su çekmiş gibi görünmesine neden olabilir.

Kağıt havlu kullanın: Bütün salatalıkları kağıt havluya sararak fazla nemi kontrol altında tutabilirsiniz. Ardından hafifçe kapatılmış veya hava almasına izin veren kilitli bir poşete yerleştirebilirsiniz.

Metal kaşık ekleyin: Temiz bir metal kaşığın salatalıkların yanına, poşetin içerisine konulmasının poşet içindeki sıcaklığın daha dengeli kalmasına yardımcı olduğu öne sürülüyor. Özellikle buzdolabı kapağının sık açılıp kapatıldığı durumlarda bu yöntemin işe yarayabileceği belirtiliyor.

Etilen üreten yiyeceklerden uzak tutun: Salatalıkları domates, muz ve kavun gibi etilen üreten meyve ve sebzelerden ayrı saklamak öneriliyor. Etilen, salatalıkların daha hızlı yumuşamasına, sararmasına ve bozulmasına neden olabilir.

Kesilmiş salatalığa dikkat edin: Salatalığın yalnızca bir bölümünü kullandıysanız, açıkta kalan kısmını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın.

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Anahtar Kelimeler:
salatalık
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