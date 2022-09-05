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Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren anne ve oğlunun tedavisi sürüyor

05.09.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren anne ve oğlunun tedavisi sürüyor

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren anne ve oğlunun hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Süheyla Eser (37) ile 16 yaşındaki oğlu Ali Han, önceki gün Salda Gölü halk plajı mevkisinden yüzmek için suya girdi.

Anne ile oğlu bir süre sonra gözden kaybolunca çevredekiler yetkililerden yardım istedi. Bölgede bir süre arama çalışması yapan cankurtaranlar, anne ile oğlunu kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerince, Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğlu, buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ali Han Eser, daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Anne ile oğlunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Salda Gölü Burdur Yeşilova

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