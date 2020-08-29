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Salda Gölü'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyetiyle alan çalışması yapıldı

BURDUR HABERLERİ  | 29.08.2020 17:54 | Son Güncelleme

Salda Gölü'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyetiyle alan çalışması yapıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle ünlenen Salda Gölü'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyetiyle alan çalışması yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Burdur'da 25 Ağustos'ta gerçekleştirilen "Salda Gölü'nü Koruma ve Kullanım İlkeleri" konulu toplantıda, gölü gelecek kuşaklara en iyi şekilde miras bırakmak için neler yapılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu hatırlatıldı.

Toplantıda alınan karar doğrultusunda Burdur Valisi Ali Arslantaş ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman ve beraberindeki heyet, Salda Gölü ve çevresinde incelemede bulundu.

Alan çalışmasına katılan heyet, gölü kuş bakışı gören kayak merkezi yolundan başlayarak göl ve çevresini gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Arslantaş, büyük bir çevre hassasiyetiyle yürütülen çalışmalarda önceliklerinin Salda Gölü ve çevresinin koruma kullanım dengesi içerisinde doğal halini koruyarak bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara en iyi şekilde taşımak olduğunu belirtti.

Söz konusu toplantıda masaya yatırılan bütün görüş ve önerilerin rapor haline getirileceğini aktaran Arslantaş, "Oluşturulacak rapor ve yaptığımız alan çalışması sonucu ilk fırsatta Çevre ve Şehircilik Bakanımıza sunulacak." ifadesini kullandı.

Alan çalışmasına Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yatırım Projeler Daire Başkanı Beyhan Oktar, TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Servet Altay, Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, Yeşilova Kaymakam Vekili Mustafa Caner Culukar, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alaçatlı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç da katıldı.

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