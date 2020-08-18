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Salda Gölü'nün doğal yapısının korunması için çamur banyosu yasaklandı

BURDUR HABERLERİ  | 18.08.2020 18:26 | Son Güncelleme

Burdur Valiliği: - "Beyaz Adalar ile Halk Plajı bölgesinde çukur oluşturulması ve buralarda çamur banyosu yapılması, gölün tabanı ile sahilden killi çamur ve kum alınmasının yasaklanmasına karar verilmiştir"

Burdur Valiliği, Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nün doğal yapısının korunması için bazı faaliyetlerin yasakladığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Salda Gölü ve çevresinin korunması, temiz ve doğal haliyle gelecek kuşaklara miras bırakılması amacıyla Valilik tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde yapılan çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalarda turizm hareketliliği dolayısıyla yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun göl ve çevresine zarar vermesinin önlenmesi ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesinin birinci planda tutulduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salda Gölü ve çevresinin doğal yapısının korunması, kendine özgü beyaz kum yapısının zarar görmesinin önlenmesi ve çevre kirliliğine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik Beyaz Adalar ile Halk Plajı bölgesinde ahşap bariyerlerle çevrilmiş hat ile kıyı arasında kalan alanda, çukur oluşturulması ve buralarda çamur banyosu yapılması, gölün tabanı ile sahilden killi çamur ve kum alınmasının yasaklanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, göl ve çevresinde sigara ile diğer tütün ürünlerinin içilmesinin de yasak olduğu hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"Tütün ürünleri ile ilgili izmarit, paket, kağıt vb. her türlü malzemenin çevreye atılmasının ve sigara ile diğer tütün ürünlerinin içilmesinin, her türlü yiyecek ve içecek maddesi sokulmasının ve tüketilmesinin, piknik yapılmasının, göl içinde ve duş alanlarında şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılmasının, şezlong ve buna benzer malzemelerin sokulmasının ve her türlü çadır kurulmasının, göl havzasında piknik alanı olarak belirlenen yerler dışında ateş yakılmasının İl Mahalli Çevre Kurulunca yasaklanmasına karar verilmiştir."

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