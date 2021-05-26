Saldırıyla suçlanan Marilyn Manson hakkında tutuklama kararı

BBC'de yer alan habere göre, Marilyn Manson hakkında iki tane saldırı suçlaması bulunuyor. New Hampshire polisi tarafından yapılan açıklamada, Manson ve menajerlerinin tutuklama kararından bir süredir haberdar olduğu ancak dönüş yapmadığı belirtildi.



Gilford Polis Departmanı, her suçlamanın bir yıldan az hapis cezası ve 2 bin dolara kadar cezası olabileceğini söyledi.



Bu ayın başında Marilyn Manson'ın eski asistanı Ashley Walters, cinsel taciz suçlamasıyla Manson'a dava açmıştı. Belgelere göre Walters'ın avukatları Manson'ın korkunç ve vahşi bir patron olduğunu, arkadaşlarına "Walters'ı el ile taciz edip öpebileceklerini" söylediğini, Walters'ı aralıksız 48 saat çalıştırdığını öne sürmüştü.

