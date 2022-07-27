Süper Lig'in başlamasına kısa bir zaman kala hazırlık maçlarına devam eden Galatasaray bu akşam Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, bu akşam Salernitana karşısında galibiyet arayacak. Peki, Salernitana Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

SALERNİTANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salernitana Galatasaray maçı 27 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.00'da başlayacak. Nefes kesen karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSLARI

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık karşılaşmasında aldığı sonuçlarla dikkat çekti. 5 hazırlık maçından 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray bu akşam altıncı hazırlık maçına Salernitana karşısında çıkacak.

LİGDE İLK MAÇINA ANTALYASPOR KARŞISINDA ÇIKACAK

Sarı-Kırmızılılar bir sonraki hazırlık mücadelesinde 27 Temmuz'da Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Son hazırlık maçında ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak olan Aslan, ligi 7 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması ile açacak.

