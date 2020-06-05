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Salgın balık tezgahlarını vurdu

SİNOP HABERLERİ  | 05.06.2020 19:38 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını ekonominin her alanında olduğu gibi balık satışlarını da olumsuz yönde etkilediVirüs tedbirleri kapsamında, vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı balık satışlarında azalma görüldüğü ifade edildi.

Salgın balık tezgahlarını vurdu

Korona virüs salgını ekonominin her alanında olduğu gibi balık satışlarını da olumsuz yönde etkiledi
Virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı balık satışlarında azalma görüldüğü ifade edildi. Gerze’de uzun yıllardır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Metinkaya balık satışlarında ki azalmadan dolayı fiyatlarında düştüğünü söyledi. Metinkaya, “Zaten insanlar virüsten dolayı dışarı çıkmaya korkuyor. Bir de bu 65 yaş ve üzeri vatandaşa sokağa çıkma kısıtlaması getirilince bizim satışlarımız daha da düştü. Av sezonunu 1 Nisan’da kapattık. Sokağa çıkma kısıtlaması, av sezonunun kapanması derken satışlarımızda ciddi anlamda azalma oldu” dedi.
Satışlar az olduğundan dolayı üzgün olduğunu belirten Metinkaya, “Normalleşme sürecine girdik, belki satışlarda bir artış olur diye heyecanlandık ama hala satışlarda bir değişiklik yok. Bu salgın belasının bir an önce bitmesini istiyoruz. Kültür balığı olmasa tezgâh boş kalacak” ifadelerini kullandı.
Tezgâhlarda şu an mevsim balığından barbun, çarpan(iskorpit), kültür balığından ise levrek, çupra, somon bulunuyor. Çarpan 50 TL, levrek 35 TL, çupra 35 TL, somon 35 TL ve barbun 45 TL’den satılıyor.

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