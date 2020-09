’Salgın döneminde grip ve zatürre aşılarını ihmal etmeyin’

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, korona virüs salgını nedeniyle grip ve zatürre aşısının öneminin bu sene daha da arttığını söyledi.

İnfluenza virüsünden kaynaklanan bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan gribin çoğu kişide basit seyretse de kimi zaman ölümcül sonuçlara da yol açabileceğine dikkat çeken Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Özkan Akyol, bir virüs hastalığı olması nedeniyle hastalıkta antibiyotiklerin tedavide etkisiz olduğunu söyledi. Zatürrenin ise akciğer dokusunun iltihaplanması şeklinde ortaya çıkan, eşlik eden başka bir hastalığı olmayan hastalarda, günlük yaşamı sırasında görülebilen, kronik bir rahatsızlık sahibi olan kişilerde daha ağır bir şekilde seyreden ve zaman zaman ölümle sonuçlanabilen ateşli bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Özkan Akyol, “Grip ve zatürre aşısını her sene risk grubunda olan kişilere öneriyoruz, ancak korona virüs salgınıyla birlikte aşının önemi bu sene daha da arttı” dedi.

Salgının başlama zamanı her yıl değişiyor

Gribin salgın yapan bir virüs olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özkan Akyol, “Salgının başlama zamanı ve süresi hemen her yıl değişmekle beraber ülkemizde grip genellikle aralık-ocak aylarında görülmektedir. Bu nedenle grip aşısının içeriği her yıl Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri ile bir önceki gribin özelliklerine göre hazırlanır ve genellikle ekim-kasım aylarında yapılır. Grip aşısının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 aydır” diye konuştu.