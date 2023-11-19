Salih Dursun'dan esprili eleştiri: ''Manchester maçını izleyince 'biz futbolcu değiliz' dedim''

Ligimizin tecrübeli oyuncularından Salih Dursun'un sözleri sosyal medyada büyük ses getirdi. Manchester United-Newcastle United maçını izlediğini söyleyen Salih Dursun, esprili bir dille kendilerinin futbolcu olmadığını savundu.

"BİZ FUTBOLCU FALAN DEĞİLİZ DİYORUM YANİ"

Salih Dursuni, "Hiçbir zaman 'Futbolcu oldum' diyemedim. Hatta geçenlerde Manchester United-Newcastle maçını izliyorum. 'Biz futbolcu falan değiliz' diyorum yani. Şöyle dersek daha mantıklı; Türkiye şartlarında bir yerlere geldik ama gerçek futbola tutunabiliyor muyuz çok büyük farklar var. Daha hiçbir şey olmamışız." dedi.

"BİZ DİYORUZ Kİ, 24-25 YAŞINDA GENÇ OYUNCU..."

Salih Dursun, "Oyuncu 18 yaşında da olsa sahada o olgunluğu göstermesi gerekiyor. Bunu yapması için de oyunu tam anlamıyla bilmesi gerekiyor. Biz diyoruz ki, 24-25 yaşında genç oyuncu. Aslında 24-25 yaşında genç oyuncu değil. Genç oyuncu gibi oynuyor. Asıl hikaye burada başlıyor. Ülke olarak futbolu bu kadar severken, üst yapılara bu kadar yatırımlar yaparken gençlerimizi çok az düşünüyoruz, çok az eğitiyoruz. İmkanların daha fazla çoğaltılması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

(SportBox)





