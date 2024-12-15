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Salih Güney Vikipedi'de yer alan 'jigolo' bilgisine isyan etti: 16 yaşındayken Amerikalı bir kadınla...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.12.2024 07:35
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Türk sinemasının usta oyuncularından Salih Güney açıklamalarıyla gündeme geldi. Usta oyuncu Salih Güney, Vikipedi'nin kendisi hakkında yanlış bilgiler verdiğini söyleyerek 'jigolo' bilgisine de isyan etti.

Salih Güney Vikipedi'de yer alan 'jigolo' bilgisine isyan etti: 16 yaşındayken Amerikalı bir kadınla...

O Kadın, Güller ve Dikenler, Funda, Aşk Eski Bir Yalandı, Ağlayan Kadın filmleriyle adından söz ettiren Salih Güney son açıklamasıyla gündeme geldi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Salih Güney hakkında yanlış bilgilere veren Vikipedi'ye tepki gösterdi.

Snob Magazin'e konuşan Salih Güney, "Troller var malum. Bizi topluma karşı liyakatsiz göstermek için mücadele veriyorlar. Bu çok yanlış, çirkin. Dünyanın her yerinde insanlar sanatçılarına sahip çıkar, hele biraz da yaşı ilerlemişse. Bizde tam tersi" diyerek şunları söyledi:

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"Mesele benim doğum tarihim 1 Ocak 1945. Vikipedi'de 1943 yazıyor. Kardeşim neden 1945 değil, 1943 yazıyorsun? Avukatım vasıtasıyla nüfus kağıdımı ilettim ancak hâlâ 1943 yazıyor."

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Kendisi için "jigolo" tanımlaması yapılmasına da çok üzüldüğünü söyleyen usta oyuncu, "16 yaşındayken Amerikalı bir kadınla ilişkim olmuştu. Konservatuar talebesiydim, kadın bana bir şeyler aldı. Bir kere olmuş bir şey bu. Bunu jigololuk yaptı diye yazmışlar" diye konuştu.

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"MİDEMİ BULANDIRDI" DEMİŞTİ

Salih Güney bir süre önce çıktığı, "Aramızda Kalmasın" programında öğrencilik yıllarını yatılı bir okulda geçirdiğini ve hafta sonları zengin, 30-35 yaşlarında Amerikalı bir kadınla birlikte geçirdiğini açıklamıştı. O günlerde birlikte olduğu kadının her şeyi kendisine hediye ettiğini, bu durumun bir süre hoşuna gittiğini ancak yaşadığı bir olayın daha sonra midesini bulandırdığını söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
Salih Güney
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