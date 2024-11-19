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Gönül Yazar'dan yıllar sonra gelen Neşe Karaböcek iddiası: "Masanın altından Salih Güney'le..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.11.2024 10:29
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Gönül Yazar yıllar sonra Neşe Karaböcek hakkında bomba bir çapkınlık iddiasında bulundu. Gönül Yazar, Neşe Karaböcek'i eşini aldatan, çapkın kadın olarak suçlayarak "Masanın altından Salih Güney'le el ele tutuşuyorlardı. Onun için boşandılar" dedi.

Gönül Yazar'dan yıllar sonra gelen Neşe Karaböcek iddiası: "Masanın altından Salih Güney'le..."

Türk Sanat Müziği'nin 'Taş Bebek' lakaplı sanatçısı Gönül Yazar, Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamalarla gündem dolu.

Gönül Yazar söyleşi sırasında "Atilla Alpsakarya çok çapkınmış diye duydum, doğru mudur?" sorusu üzerine eteğindeki taşları döktü. Gönül Yazar bu soruya "O kadarını bilmem. Ama bir şey söyleyeyim mi, karısı onun çapkındı. Onun için boşandılar" diyerek şunları söyledi:

"Doğum günüymüş, kolye almış hediye, masanın altından eline tutuşturuyormuş o güzelim Salih Güney'e. Bebek gibidir hâlâ. Bir Salih Güney'e bak, bir de Neşe Karaböcek'e bak bakalım. Bunlar birbirine yakışan tip miydi? Birbirine yakışan tipleri ben çok seviyorum."

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"Gülden'i yaktılar. Gülden sokaklarda kaldı" diyen Gönül Yazar "Bu adam da ona destek çıktı plak yaptı. 'Dilek Taşı' o kadar beğenildi ki Gülden Karaböcek'i Gülden Karaböcek yaptı" dedi.

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ENİŞTESİYLE EVLENMİŞTİ

Neşe Karaböcek, plakçı Atilla Alpsakarya’yla 1964’te evlendi ve bu evlilikten bir oğlu oldu. 1974’te boşandılar. Atilla Alpsakarya, Neşe Karaböcek’in kardeşi Gülden Karaböcek’le aynı yıl evlendi. 1983’te de ayrıldılar.

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Boşandığı kocasıyla evlenmesi nedeniyle kardeşiyle yıllardır konuşmayan Neşe Karaböcek, kardeşinin kendisinden af dilemediğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Yazar Neşe Karaböcek
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