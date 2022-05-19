Salih Özcan, Dortmund'a transfer oluyor! Bonservisi bile belli

Köln'de gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Salih Özcan, dünyanın dev takımları arasında gösterilen Dortmund'a transfer oluyor.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'in haberine göre, yıldız orta saha oyuncusu öğle saatlerinde Dortmund için sağlık kontrollerinden geçti. Köln ile 10 milyon euro bonservis bedeli üstünden anlaşma sağlayan Alman devi bu transferi noktaladı.

34 MAÇTA 2 GOLÜ VAR

Bu sezon Köln'de 34 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Salih Özcan, 2 gol atma başarısı gösterdi.

Milli Takım tercihini kısa bir süre önce açıklayan ve Türkiye'yi seçen Salih Özcan, Konya'daki İtalya karşılaşmasında ay-yıldızlı forma ile ilk maçına çıkmıştı.



