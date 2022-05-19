SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Salih Özcan, Dortmund'a transfer oluyor! Bonservisi bile belli

Salih Özcan, Dortmund'a transfer oluyor! Bonservisi bile belli

19.05.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Köln forması giyen milli oyuncu Salih Özcan, dünya devi Borussia Dortmund'a transfer oluyor. Alman basınında yer alan habere göre Salih Özcan Dortmund için sağlık kontrollerinden bile geçti.

Salih Özcan, Dortmund'a transfer oluyor! Bonservisi bile belli
Salih Özcan

Salih Özcan

ALM Almanya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: FC Köln
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Köln'de gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Salih Özcan, dünyanın dev takımları arasında gösterilen Dortmund'a transfer oluyor.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'in haberine göre, yıldız orta saha oyuncusu öğle saatlerinde Dortmund için sağlık kontrollerinden geçti. Köln ile 10 milyon euro bonservis bedeli üstünden anlaşma sağlayan Alman devi bu transferi noktaladı.

34 MAÇTA 2 GOLÜ VAR

650x344-salih-ozcan-operasyonu-1652488669171

Bu sezon Köln'de 34 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Salih Özcan, 2 gol atma başarısı gösterdi.

Milli Takım tercihini kısa bir süre önce açıklayan ve Türkiye'yi seçen Salih Özcan, Konya'daki İtalya karşılaşmasında ay-yıldızlı forma ile ilk maçına çıkmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ne hız? Haaland'ın yeri saatler içinde dolduBu ne hız? Haaland'ın yeri saatler içinde doldu
İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyorİsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyor
Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!
Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Mert Hakan Yandaş yuvadan uçtu gidiyor! Galatasaray...

Mert Hakan Yandaş yuvadan uçtu gidiyor! Galatasaray...

Trabzonspor'un rakipleri korkuttu!

Trabzonspor'un rakipleri korkuttu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şok iddia! Putin sevgilisinden köşe bucak kaçıyor

Şok iddia! Putin sevgilisinden köşe bucak kaçıyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.